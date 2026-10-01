Кава і круасан лише за 2 грн: де українці можуть знайти таку щедрість

В мережі розкрили секрет заощадливості

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Користувач Threads Дмитро, що веде блог "Про їжу та комунікації", поділився з підписниками лайфхаком. Він розповів, як безплатно отримати каву і круасан у "Сільпо".

Українець опублікував допис про спосіб заощадження у соцмережі. За його словами, він отримав божественний смак усього за 2 грн.

"Як отримати каву та круасан із "Сільпо" по 1 гривні? А це, на секундочку, 198 грн економії. Тестую зараз підписки від ПриватБанку", – написав інтернет-користувач.

За його словами, підписка, про яку йдеться, коштує 129 грн, а перший місяць взагалі безплатний. За її допомогою можна отримати каву та круасан майже безплатно. Наприклад, він обрав лате з кокосовим молоком.

"Прикольно! Люблю подібні плюшки. Особливо враховуючи, що я вже вийшов у плюс, а всі інші пропозиції вважайте тепер безплатні. PS: Мигдалевий круасан у "Сільпо" – божественний!", – поділився враженнями Дмитро.

У коментарях він пояснив, що це щось на кшталт бонусів за підписку. Треба лише оформити цю послугу у ПриватБанку.

"З плюшок – кава, круасан і 5% знижки у "Сільпо" на не акційні товари. Кешбеки на поштові сервіси та підписки, як YouTube або Apple Music", – розповів автор допису.

Він додав, що у ПриватБанку також існує групова підписка за 297 грн на всіх. Сенс у тому, що ще 4 людини можуть отримати теж саме.

Тобто, на прикладі круасана з кавою можна порахувати:

200 х 5 = 1000 грн – вартість 5 порцій кави та 5 круасанів

2 х 5 = 10 грн – ці гроші потрібно сплатити за 5 круасанів та стільки ж стаканчиків кави

1000 — 10 = 990 грн — економія на сім'ю з 5 людей

990 – 297 = 693 – різниця (плюс) між щомісячною підпискою та економією на круасанах з кавою на 5 осіб.

"Зараз хочу протестити ще конверти, на них +7% річних", – написав інтернет-користувач.

Нагадаємо, у ПриваБанку є не лише "плюшки", а й приховані платежі. Нещодавно українка помітила зняття комісії за купівлю на OLX та висловила своє обурення у соцмережі.