Це врятує вашу консервацію: українка поділилася хитрістю із кришками (відео)

Українці неоднозначно відреагували на цей лайфхак

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Консервація з використанням скляних банок та гвинтових кришок твістофф завоювала величезну популярність серед господарок завдяки своїй неймовірній простоті та зручності. Гвинтові кришки закручуються вручну буквально за пару секунд, проте і тут є свої хитрощі.

Українка Яна Борсук поділилася лайфхаком для цього способу консервації. Суть полягає в тому, щоб перед остаточною закруткою трохи прокрутити кришку проти годинникової стрілки. Робити це потрібно до характерного клацання. Після цього кришку закручують у звичному напрямку — за годинниковою стрілкою.

"А ви знали, як правильно закривати кришку на консервацію? Тому що я про цей лайфхак дізналася нещодавно", — написала Яна, прикріпивши відповідне відео.

Ось чому рух "проти годинникової стрілки до клацання" такий ефективний:

Попадання в пази: Різьблення на скляній банці та внутрішні виступи кришки твістофф мають кілька західних точок. Коли ви спочатку злегка крутите кришку назад (проти годинникової стрілки), ви повинні почути або відчути легке клацання — це момент, коли витки різьблення кришки точно поєднуються з початком різьблення на шийці банки.

Різьблення на скляній банці та внутрішні виступи кришки твістофф мають кілька західних точок. Коли ви спочатку злегка крутите кришку назад (проти годинникової стрілки), ви повинні почути або відчути легке клацання — це момент, коли витки різьблення кришки точно поєднуються з початком різьблення на шийці банки. Захист від перекосу: Якщо просто почати крутити кришку за годинниковою стрілкою, вона може стати криво. У такому разі закрутити її до кінця вдасться, але герметичність порушиться, кришка здується або зірветься, а консервація зіпсується.

Якщо просто почати крутити кришку за годинниковою стрілкою, вона може стати криво. У такому разі закрутити її до кінця вдасться, але герметичність порушиться, кришка здується або зірветься, а консервація зіпсується. Гарантія герметичності: Правильно "піймавши" різьблення за допомогою зворотного руху, ви потім легко і рівно закручує кришку за годинниковою стрілкою. Вона сяде щільно, забезпечуючи надійну вакуумну ізоляцію заготовки.

Додамо, що досвідчені господині зустріли цей лайфхак з іронією, проте новачки подякували Яні за пораду.

"Чекаємо нові відео: Як закривати двері; Як закривати кришки чайника; Як закривати вікна і т.п"

"Це дно розуму"

"Я вам більше скажу: банки з консервацією закриті такими кришками не можна перевертати"

"Господині повага! Питання — як правильно закип’ятити воду?"

"А багато людей і не знають. Тут смішного нічого немає. У мене сусідка не може нормально закрити такі кришки досі. Не кожному одразу доходить. Я роблю не після одного клацання, а після другого, так надійніше"

"Дякую Вам, але по-іншому її не закриєш і це відомо!"

"Як нудно я живу!…."

"Молодчина"

"От ви Америку відкрили!"

"Глибока думка…"

"Дякую вам!"

Домашні заготовки можуть зберігатися місяцями, але іноді кришка на банці починає вигинатися назовні. Здута кришка не завжди означає, що продукт вже зіпсувався.