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Це врятує вашу консервацію: українка поділилася хитрістю із кришками (відео)

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Консервація Новина оновлена 01 жовтня 2026, 21:04
Консервація. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Українці неоднозначно відреагували на цей лайфхак

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Консервація з використанням скляних банок та гвинтових кришок твістофф завоювала величезну популярність серед господарок завдяки своїй неймовірній простоті та зручності. Гвинтові кришки закручуються вручну буквально за пару секунд, проте і тут є свої хитрощі.

Українка Яна Борсук поділилася лайфхаком для цього способу консервації. Суть полягає в тому, щоб перед остаточною закруткою трохи прокрутити кришку проти годинникової стрілки. Робити це потрібно до характерного клацання. Після цього кришку закручують у звичному напрямку — за годинниковою стрілкою.

"А ви знали, як правильно закривати кришку на консервацію? Тому що я про цей лайфхак дізналася нещодавно", — написала Яна, прикріпивши відповідне відео.

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Ось чому рух "проти годинникової стрілки до клацання" такий ефективний:

  • Попадання в пази: Різьблення на скляній банці та внутрішні виступи кришки твістофф мають кілька західних точок. Коли ви спочатку злегка крутите кришку назад (проти годинникової стрілки), ви повинні почути або відчути легке клацання — це момент, коли витки різьблення кришки точно поєднуються з початком різьблення на шийці банки.
  • Захист від перекосу: Якщо просто почати крутити кришку за годинниковою стрілкою, вона може стати криво. У такому разі закрутити її до кінця вдасться, але герметичність порушиться, кришка здується або зірветься, а консервація зіпсується.
  • Гарантія герметичності: Правильно "піймавши" різьблення за допомогою зворотного руху, ви потім легко і рівно закручує кришку за годинниковою стрілкою. Вона сяде щільно, забезпечуючи надійну вакуумну ізоляцію заготовки.

Додамо, що досвідчені господині зустріли цей лайфхак з іронією, проте новачки подякували Яні за пораду.

"Чекаємо нові відео: Як закривати двері; Як закривати кришки чайника; Як закривати вікна і т.п"

"Це дно розуму"

"Я вам більше скажу: банки з консервацією закриті такими кришками не можна перевертати"

"Господині повага! Питання — як правильно закип’ятити воду?"

"А багато людей і не знають. Тут смішного нічого немає. У мене сусідка не може нормально закрити такі кришки досі. Не кожному одразу доходить. Я роблю не після одного клацання, а після другого, так надійніше"

"Дякую Вам, але по-іншому її не закриєш і це відомо!"

"Як нудно я живу!…."

"Молодчина"

"От ви Америку відкрили!"

"Глибока думка…"

"Дякую вам!"

Домашні заготовки можуть зберігатися місяцями, але іноді кришка на банці починає вигинатися назовні. Здута кришка не завжди означає, що продукт вже зіпсувався.

Теги:
#Банки #Консервація