Це врятує вашу консервацію: українка поділилася хитрістю із кришками (відео)
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Українці неоднозначно відреагували на цей лайфхак
Консервація з використанням скляних банок та гвинтових кришок твістофф завоювала величезну популярність серед господарок завдяки своїй неймовірній простоті та зручності. Гвинтові кришки закручуються вручну буквально за пару секунд, проте і тут є свої хитрощі.
Українка Яна Борсук поділилася лайфхаком для цього способу консервації. Суть полягає в тому, щоб перед остаточною закруткою трохи прокрутити кришку проти годинникової стрілки. Робити це потрібно до характерного клацання. Після цього кришку закручують у звичному напрямку — за годинниковою стрілкою.
"А ви знали, як правильно закривати кришку на консервацію? Тому що я про цей лайфхак дізналася нещодавно", — написала Яна, прикріпивши відповідне відео.
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Ось чому рух "проти годинникової стрілки до клацання" такий ефективний:
- Попадання в пази: Різьблення на скляній банці та внутрішні виступи кришки твістофф мають кілька західних точок. Коли ви спочатку злегка крутите кришку назад (проти годинникової стрілки), ви повинні почути або відчути легке клацання — це момент, коли витки різьблення кришки точно поєднуються з початком різьблення на шийці банки.
- Захист від перекосу: Якщо просто почати крутити кришку за годинниковою стрілкою, вона може стати криво. У такому разі закрутити її до кінця вдасться, але герметичність порушиться, кришка здується або зірветься, а консервація зіпсується.
- Гарантія герметичності: Правильно "піймавши" різьблення за допомогою зворотного руху, ви потім легко і рівно закручує кришку за годинниковою стрілкою. Вона сяде щільно, забезпечуючи надійну вакуумну ізоляцію заготовки.
Додамо, що досвідчені господині зустріли цей лайфхак з іронією, проте новачки подякували Яні за пораду.
"Чекаємо нові відео: Як закривати двері; Як закривати кришки чайника; Як закривати вікна і т.п"
"Це дно розуму"
"Я вам більше скажу: банки з консервацією закриті такими кришками не можна перевертати"
"Господині повага! Питання — як правильно закип’ятити воду?"
"А багато людей і не знають. Тут смішного нічого немає. У мене сусідка не може нормально закрити такі кришки досі. Не кожному одразу доходить. Я роблю не після одного клацання, а після другого, так надійніше"
"Дякую Вам, але по-іншому її не закриєш і це відомо!"
"Як нудно я живу!…."
"Молодчина"
"От ви Америку відкрили!"
"Глибока думка…"
"Дякую вам!"
Домашні заготовки можуть зберігатися місяцями, але іноді кришка на банці починає вигинатися назовні. Здута кришка не завжди означає, що продукт вже зіпсувався.