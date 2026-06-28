Пластикові пляшки можуть стати справжнім скарбом: студент здивував своєю ідеєю (відео)

Вторинну сировину можна використовувати замість дорогого матеріалу

Студент з Івано-Франківська створив пристрій, який перетворює звичайні пластикові відходи на сировину для 3D-друку. За свій винахід Максим Кущак отримав звання "Винахідник року".

Про талановитого хлопця розповідає "ОТБ Галичина". До створення пристрою його спонукало власне захоплення друком на 3D-принтері. Пластикові нитки для створення моделей дорогі та швидко закінчуються.

Максим Кущак. Фото: скрін відео

Хлопець почав шукати вихід з положення та вирішив створити установку, що здатна виготовляти матеріал для друку на 3D-принтері (філамент) з пластикових пляшок.

Близько місяця пішло в Максима на розробку та складання пристрою. Він складається з нагрівального блоку, системи охолодження, електронного модуля та двигуна, який протягує пластик через механізм.

Як працює пристрій

Пластикову пляшку треба очистити та порізати пластик на тонку стрічку. Далі він проходить через нагрівальний елемент, де перетворюється на матеріал, придатний для використання у 3D-принтері. Готовий філамент для зручності намотується на котушку. Далі його можна використовувати для друку моделей.

Розробка поки не має промислових масштабів, однак вона є чудовим прикладом, як вторинну сировину можна використовувати для виготовлення тестових виробів і моделей, каже викладач винахідника Ігор Пронюк. Завдяки цьому пристрою витрати на друк на 3D-принтері значно скорочуються.

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