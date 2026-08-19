Ютубер купив занедбану комірку за $2210 і знайшов там цілий статок (відео)

Таким везінням може похвалитися не кожен

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Ютубер, який придбав занедбану складську комірку трохи більше ніж за $2000, заявив, що виявив усередині справжній скарб. Орієнтовна вартість знахідки склала понад $120 тисяч.

Докладніше про те, що ж знаходилося всередині, розповіло видання Dexerto.

Ютубер Гаррісон Невел придбав занедбану складську комірку на аукціоні за $2210. За словами блогера, всередині було понад 300 коробок із продукцією Adidas. Серед них — футбольні футболки та м'ячі, зразки товарів, а також речі, які ще не були представлені публіці.

Цей шок можна зрозуміти

"Ми знайшли клубні футболки, футбольні м'ячі, тестові бутси Messi і багато іншого", — сказав ютубер.

Пізніше Невел заявив, що з ним зв'язався попередній власник цієї комірки. Як з’ясувалося, чоловік працює в компанії та отримав ці речі по роботі.

"Я спілкувався з працівником, а не безпосередньо з Adidas. Я чув, що вони хочуть отримати речі назад у 2027 році", — пояснив Невел і додав, що готовий співпрацювати з компанією.

Нагадаємо, як раніше розповідав "Телеграф", зірвала старий килим і не повірила очам: жінка знайшла вдома справжній "скарб"