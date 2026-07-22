Зірвала старий килим і не повірила очам: жінка знайшла вдома справжній "скарб" (відео)

Британка зробила знахідку, про яку мріють усі власники старих будинків

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Звичайний ремонт у старому будинку обернувся справжньою сенсацією для мешканки Великої Британії. Жінка вирішила зняти старе килимове покриття й виявила під ним майже ідеально збережену старовинну підлогу, яка десятиліттями була прихована від очей.

Докладніше про цю історію повідомило видання Mirror.

Власниця будинку давно підозрювала, що під килимом може ховатися щось цікаве. Будинок був зведений ще у XIX столітті, тому вона не виключала, що попередні власники просто закрили оригінальне оздоблення дешевшим покриттям.

Коли жінка почала демонтувати старий килим, її здогадки підтвердилися. Під ним відкрилася декоративна плитка з яскравими візерунками, яка чудово збереглася попри свій поважний вік. Відео моменту знахідки швидко стало вірусним у TikTok і зібрало сотні тисяч переглядів.

Власниця зірвала "джекпот"

Користувачі соцмереж назвали побачене справжнім "джекпотом". У коментарях багато хто зізнавався, що тепер також захотів перевірити, що може ховатися під старими килимами у оселі. Інші зазначили, що знайти настільки добре збережене історичне покриття — велика рідкість.

Фахівці з реставрації зазначають, що у старих будинках нерідко можна натрапити на оригінальну дерев'яну підлогу, паркет або декоративну плитку, які в різні роки приховували під килимовими покриттями. Якщо матеріали добре збереглися, їх можна відреставрувати, повернувши оселі автентичний вигляд.

Нагадаємо, як писав раніше "Телеграф", матеріал, який вважали застарілим, знову в моді: краще рішення для підлоги у 2026 році.