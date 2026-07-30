Українка натрапила на справжній скарб під час відпочинку в Одесі: що знайшла у морі (відео)

Знахідка здивувала відпочивальницю

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Під час відпочинку в Одесі українка знайшла справжній чорноморський делікатес. Зайшовши у море вона прямо з-під ніг дістала кілька великих живих мідій.

Відповідним відео дівчина поділилась в соцмережі Threads. За її словами, їх там дуже багато прямо біля берега.

На кадрах видно, як дівчина заходить в море на невелику глибину. І відразу дістає з води кілька великих мідій.

"Одеса. Мідії прям під ногами. Що з ними робити? Як готувати? Хто знає? Я без поняття", — йдеться в описі відео.

Що відомо про мідії з Чорного моря?

Чорноморські мідії — це корисні та смачні морські молюски, які цінуються за високий вміст білка та низьку калорійність. Їхня ціна зазвичай становить близько 120–140 грн за кілограм у мушлях.

Вони містять багато корисних амінокислот, вітаміни груп B, D, E та мікроелементи. А білка в них більше, ніж у м'ясі чи рибі, проте калорій мало.

Вибираючи їх варто пам'ятати, що свіжі мідії мають пахнути морем. А їхні мушлі мають бути щільно закритими.

Мідії. Фото ілюстративне

Раніше "Телеграф" розповідав, що на початку літнього сезону українці були обурені цінами на відпочинок в Одесі.