Українка натрапила на справжній скарб під час відпочинку в Одесі: що знайшла у морі (відео)
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Знахідка здивувала відпочивальницю
Під час відпочинку в Одесі українка знайшла справжній чорноморський делікатес. Зайшовши у море вона прямо з-під ніг дістала кілька великих живих мідій.
Відповідним відео дівчина поділилась в соцмережі Threads. За її словами, їх там дуже багато прямо біля берега.
На кадрах видно, як дівчина заходить в море на невелику глибину. І відразу дістає з води кілька великих мідій.
"Одеса. Мідії прям під ногами. Що з ними робити? Як готувати? Хто знає? Я без поняття", — йдеться в описі відео.
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Що відомо про мідії з Чорного моря?
Чорноморські мідії — це корисні та смачні морські молюски, які цінуються за високий вміст білка та низьку калорійність. Їхня ціна зазвичай становить близько 120–140 грн за кілограм у мушлях.
Вони містять багато корисних амінокислот, вітаміни груп B, D, E та мікроелементи. А білка в них більше, ніж у м'ясі чи рибі, проте калорій мало.
Вибираючи їх варто пам'ятати, що свіжі мідії мають пахнути морем. А їхні мушлі мають бути щільно закритими.
Раніше "Телеграф" розповідав, що на початку літнього сезону українці були обурені цінами на відпочинок в Одесі.