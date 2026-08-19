Ютубер купил заброшенную ячейку за $2210 и нашел там целое состояние (видео)

Таким везением может похвастаться не каждый

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Ютубер, купивший заброшенную складскую ячейку чуть более $2000, заявил, что обнаружил внутри настоящее сокровище. Примерная стоимость находки составила более $120 тысяч.

Подробнее о том, что же находилось внутри, рассказало издание Dexerto.

Ютубер Гаррисон Невел приобрел запущенную складскую ячейку на аукционе за $2210. По словам блоггера, внутри было более 300 коробок с продукцией Adidas. Среди них — футбольные футболки и мячи, образцы товаров, а также вещи, еще не представленные публике.

Этот шок можно понять

"Мы нашли клубные футболки, футбольные мячи, тестовые бутсы Messi и многое другое", — сказал ютубер.

Позже Невелл заявил, что с ним связался предыдущий владелец этой ячейки. Как выяснилось, мужчина работает в компании и получил эти вещи по работе.

"Я общался с работником, а не непосредственно с Adidas. Я слышал, что они хотят получить вещи обратно в 2027 году", — пояснил Невелл и добавил, что готов сотрудничать с компанией.

Напомним, как ранее рассказывал "Телеграф", сорвала старый ковер и не поверила глазам: женщина нашла дома настоящее "сокровище"