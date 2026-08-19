Готуємося до холодів: у скільки обійдеться оновлення старої печі

На випадок проблем з основним опаленням стара піч може знову стати корисною

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Старі грубки знову можуть стати актуальними на тлі прогнозів щодо складної зими та можливих проблем з опаленням. Чоловік в Instagram показав, як власноруч оновив стару цегляну піч і залишив її як резервне джерело тепла.

"Телеграф" зібрав орієнтовні ціни на ремонт і оновлення старих печей та розповідає, у скільки може обійтися така альтернатива на випадок проблем з основним опаленням.

Від старої штукатурки — до декоративного "каменю"

Як розповів автор ролика, спочатку з конструкції повністю зняли стару глину та штукатурку, очистивши поверхню до цегли.

Після цього замінили старі сажотруски. Нові елементи, за словами чоловіка, встановили на вогнетривкий клей.

Наступним етапом стало армування поверхні. Для цього чоловік використав металеву сітку з вічком 25×25 мм, яку закріпив саморізами безпосередньо у швах цегляної кладки. Перед нанесенням розчину поверхню також прогрунтували.

За словами автора відео, суміш для штукатурення він зробив із:

половини мішка цементу;

одного мішка клею;

двох відер піску.

Суміш розводили до густої консистенції та наносили першим шаром, щоб закрити армувальну сітку й вирівняти поверхню.

Ідеально гладкою грубку не робили — автор хотів створити ефект натурального каменю. Тому на другому шарі вручну сформував нерівності, ямки та виступи.

"Чим більше рельєфу, тим натуральніше все потім виглядає", — пояснив чоловік.

Шви між "кам'яними" блоками зробили саморобним шкребком із дроту та дощечки. Після часткового висихання штукатурки ними вишкребли намічений візерунок.

У результаті поверхня отримала фактуру кам'яної кладки. Потім грубку пофарбували звичайною білою фарбою.

Чоловік зазначив, що не перегріває піч і використовує її переважно як резервне джерело тепла.

Скільки коштує оновити стару грубку

Вартість ремонту залежить від стану кладки та обсягу робіт. Якщо піч потребує лише косметичного оновлення, витрати можуть бути значно меншими, ніж у випадку часткового перекладання або будівництва нової конструкції.

За даними сервісу Rabotniki.ua, роботи з ремонту печей можуть оцінюватися залежно від складності та обсягу. Орієнтовний кошторис виглядає так:

косметичний ремонт і герметизація — приблизно 2 500–6 500 грн за роботу;

заміна пічної фурнітури — від 3 000 грн разом із матеріалами;

капітальний ремонт із частковим перекладанням — орієнтовно 8 000–15 000 грн;

мурування простої нової опалювальної грубки — приблизно 16 000–30 000 грн;

грубка з плитою або лежанкою — орієнтовно 25 000–55 000 грн.

Скільки коштує ремонт. Інфографіка ШІ "Телеграф"

Окремо доведеться врахувати витрати на матеріали. Цегла, глина, пісок, шамотні матеріали та чавунна фурнітура можуть додати до кошторису ще приблизно 5 000–15 000 грн, залежно від конструкції та обсягу ремонту.

Водночас перед декоративним ремонтом важливо переконатися, що сама конструкція справна, а димові канали та кладка не мають небезпечних пошкоджень. Якщо грубка активно використовується для опалення, її стан варто оцінити до початку косметичних робіт.

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