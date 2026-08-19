Готовимся к холодам: во сколько обойдется обновление старой печи

В случае проблем с основным отоплением старая печь может снова стать полезной

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Старые печи снова могут стать актуальными на фоне прогнозов относительно сложной зимы и возможных проблем с отоплением. Мужчина в Instagram показал, как собственноручно обновил старую кирпичную печь и оставил ее в качестве резервного источника тепла.

"Телеграф" собрал ориентировочные цены на ремонт и обновление старых печей и рассказывает, во сколько может обойтись такая альтернатива на случай проблем с основным отоплением.

От старой штукатурки — к декоративному "камню"

Как рассказал автор ролика, сначала с конструкции полностью сняли старую глину и штукатурку, очистив поверхность до самого кирпича.

После этого заменили старые прочистные дверцы. Новые элементы, по словам мужчины, установили на огнеупорный клей.

Следующим этапом стало армирование поверхности. Для этого мужчина использовал металлическую сетку с ячейкой 25×25 мм, которую закрепил саморезами непосредственно в швах кирпичной кладки. Перед нанесением раствора поверхность также загрунтовали.

По словам автора видео, смесь для штукатурки он сделал из:

половины мешка цемента;

одного мешка клея;

двух ведер песка.

Смесь разводили до густой консистенции и наносили первым слоем, чтобы закрыть армирующую сетку и выровнять поверхность.

Идеально гладкой печь не делали — автор хотел создать эффект натурального камня. Поэтому на втором слое вручную сформировал неровности, углубления и выступы.

"Чем больше рельефа, тем натуральнее всё потом выглядит", — объяснил мужчина.

Швы между "каменными" блоками сделали самодельным скребком из проволоки и дощечки. После частичного высыхания штукатурки им выскребли намеченный узор.

В результате поверхность получила фактуру каменной кладки. Затем печь покрасили обычной белой краской.

Мужчина отметил, что не перегревает печь и использует ее преимущественно как резервный источник тепла.

Сколько стоит обновить старую печь

Стоимость ремонта зависит от состояния кладки и объема работ. Если печь нуждается только в косметическом обновлении, расходы могут быть значительно меньше, чем в случае частичной перекладки или строительства новой конструкции.

По данным сервиса Rabotniki.ua, стоимость работ по ремонту печей зависит от сложности и объема. Ориентировочная смета выглядит так:

косметический ремонт и герметизация — примерно 2 500–6 500 грн за работу;

замена печной фурнитуры — от 3 000 грн вместе с материалами;

капитальный ремонт с частичной перекладкой — ориентировочно 8 000–15 000 грн;

кладка простой новой отопительной печи — примерно 16 000–30 000 грн;

печь с плитой или лежанкой — ориентировочно 25 000–55 000 грн.

сколько стоит ремонт. Инфографика ИИ "Телеграф"

Отдельно придется учитывать расходы на материалы. Кирпич, глина, песок, шамотные материалы и чугунная фурнитура могут добавить к смете еще примерно 5 000–15 000 грн — в зависимости от конструкции и объема ремонта.

В то же время перед декоративным ремонтом важно убедиться, что сама конструкция исправна, а дымовые каналы и кладка не имеют опасных повреждений. Если печь активно используется для отопления, ее состояние стоит оценить до начала косметических работ.

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