Забудьте о пакетах: где и как правильно хранить картофель зимой

Как хранить картошку, чтобы она не гнила и не прорастала

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Картофель может храниться месяцами, однако неправильная температура, влажность или соседство с другими продуктами способны быстро испортить запасы. Клубни начинают прорастать, зеленеть, вянуть или гнить.

"Телеграф" расскажет, где лучше хранить картофель, какой температуры стоит придерживаться и каких распространённых ошибок следует избегать.

Тёмное и прохладное место — главное условие

Для длительного хранения картофеля необходимо прохладное, тёмное и хорошо проветриваемое место. Под воздействием света клубни могут зеленеть и вырабатывать соланин — природное токсичное вещество.

Оптимально, если картофель хранится при температуре примерно от +4 до +7 градусов.

В квартире найти идеальное место для картофеля может быть сложнее, чем в частном доме с погребом. Главное правило — выбрать тёмное и относительно прохладное место, подальше от солнечного света и источников тепла.

Лучшими вариантами могут быть:

застеклённый, но неотапливаемый балкон или лоджия — если температура там не опускается ниже нуля;

кладовая или тёмная ниша возле входной двери, где обычно прохладнее;

нижний закрытый шкаф на кухне, расположенный подальше от плиты, духовки и батареи.

Если в квартире слишком тепло, картофель может быстрее прорастать. В таком случае лучше не делать больших запасов и покупать овощ небольшими партиями.

В чём лучше хранить картофель

Не стоит оставлять большие запасы в плотно завязанных полиэтиленовых пакетах. Без доступа воздуха внутри скапливается влага, что создаёт условия для появления плесени и гниения.

Для хранения подойдут:

деревянные ящики с отверстиями;

плетёные корзины;

сетки;

бумажные или тканевые мешки.

Важно, чтобы воздух мог свободно циркулировать вокруг клубней.

Инфографика ИИ "Телеграф"

Не спешите мыть картофель

Перед длительным хранением картофель лучше не мыть. Лишняя влага может сократить срок его хранения и способствовать развитию гнили.

В то же время клубни стоит перебрать. Повреждённый, мягкий или подгнивший картофель лучше использовать в первую очередь или вовсе убрать из запасов.

Один испорченный клубень может постепенно привести к порче других.

Почему картофель стоит хранить отдельно

Картофель выделяет и реагирует на вещества, которые могут влиять на созревание других овощей и фруктов. Поэтому картофель лучше не хранить рядом с яблоками, бананами, грушами и другими фруктами, выделяющими этилен.

Также не стоит складывать картофель рядом с луком. Для этих овощей нужны несколько разные условия хранения, а соседство может ускорить порчу продуктов.

Чтобы запасы пролежали дольше, картофель стоит периодически проверять и убирать клубни, которые начали портиться.

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