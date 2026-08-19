Забудьте о пакетах: где и как правильно хранить картофель зимой
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Как хранить картошку, чтобы она не гнила и не прорастала
Картофель может храниться месяцами, однако неправильная температура, влажность или соседство с другими продуктами способны быстро испортить запасы. Клубни начинают прорастать, зеленеть, вянуть или гнить.
"Телеграф" расскажет, где лучше хранить картофель, какой температуры стоит придерживаться и каких распространённых ошибок следует избегать.
Тёмное и прохладное место — главное условие
Для длительного хранения картофеля необходимо прохладное, тёмное и хорошо проветриваемое место. Под воздействием света клубни могут зеленеть и вырабатывать соланин — природное токсичное вещество.
Оптимально, если картофель хранится при температуре примерно от +4 до +7 градусов.
В квартире найти идеальное место для картофеля может быть сложнее, чем в частном доме с погребом. Главное правило — выбрать тёмное и относительно прохладное место, подальше от солнечного света и источников тепла.
Лучшими вариантами могут быть:
- застеклённый, но неотапливаемый балкон или лоджия — если температура там не опускается ниже нуля;
- кладовая или тёмная ниша возле входной двери, где обычно прохладнее;
- нижний закрытый шкаф на кухне, расположенный подальше от плиты, духовки и батареи.
Если в квартире слишком тепло, картофель может быстрее прорастать. В таком случае лучше не делать больших запасов и покупать овощ небольшими партиями.
В чём лучше хранить картофель
Не стоит оставлять большие запасы в плотно завязанных полиэтиленовых пакетах. Без доступа воздуха внутри скапливается влага, что создаёт условия для появления плесени и гниения.
Для хранения подойдут:
- деревянные ящики с отверстиями;
- плетёные корзины;
- сетки;
- бумажные или тканевые мешки.
Важно, чтобы воздух мог свободно циркулировать вокруг клубней.
Не спешите мыть картофель
Перед длительным хранением картофель лучше не мыть. Лишняя влага может сократить срок его хранения и способствовать развитию гнили.
В то же время клубни стоит перебрать. Повреждённый, мягкий или подгнивший картофель лучше использовать в первую очередь или вовсе убрать из запасов.
Один испорченный клубень может постепенно привести к порче других.
Почему картофель стоит хранить отдельно
Картофель выделяет и реагирует на вещества, которые могут влиять на созревание других овощей и фруктов. Поэтому картофель лучше не хранить рядом с яблоками, бананами, грушами и другими фруктами, выделяющими этилен.
Также не стоит складывать картофель рядом с луком. Для этих овощей нужны несколько разные условия хранения, а соседство может ускорить порчу продуктов.
Чтобы запасы пролежали дольше, картофель стоит периодически проверять и убирать клубни, которые начали портиться.
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