Ця картопля зіпсується через тиждень: яку помилку часто роблять при купівлі овочів

Як вибрати картоплю для тривалого зберігання

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Картоплю часто купують із запасом, розраховуючи, що вона спокійно пролежить кілька тижнів або навіть місяців. Але на практиці частина бульб швидко псується — зеленіє, вкривається пліснявою або починає проростати. Іноді причина криється не лише в умовах зберігання, а й у самому виборі продукту. Ззовні акуратна та чиста картопля може виявитися менш придатною для тривалого зберігання, ніж здається на перший погляд.

Розповідаємо, на які нюансы варто звертати увагу під час купівлі картоплі, щоб не викидати її через тиждень.

На прилавках часто можна побачити миту картоплю, яка має акуратний вигляд. Її не потрібно очищати від землі, можна одразу мити та готувати. Але такі бульби псуються помітно швидше за звичайну картоплю в земляній "шубі". Купівля такої картоплі про запас часто закінчується тим, що частину врожаю доводиться викидати.

Річ у тім, що під час миття та сортування поверхня бульб злегка стирається, а сама шкірка контактує з водою. Якщо після цього картоплю не просушити як слід або зберігати не в герметичній упаковці, пліснява та гниль розвиваються значно швидше, ніж у немитих бульб, пише Pysznosci.

Земля на шкірці працює як природний бар'єр. Вона частково захищає картоплю від прямого світла. Саме тому немиті бульби краще переносять тривале зберігання, а миті варто використати протягом кількох днів після купівлі.

Фото: Canva

До того ж шкірка митої картоплі швидше реагує на світло. Під його впливом картопля зеленіє через хлорофіл, який сам по собі нешкідливий, але його поява часто сигналізує про підвищений рівень глікоалкалоїдів, включно із соланіном — речовиною, яку звичайне варіння чи смаження не руйнує.

Фахівці радять викидати бульби, які стали яскраво-зеленими, активно проросли або набули гіркого смаку. Невеличку зелену плямку ще можна зрізати із запасом м'якушу навколо, але якщо зміна кольору охопила значну частину бульби, то ризикувати не варто.

Як зберігати картопля правильно

Тримайте бульби в прохолодному, сухому, темному та добре провітрюваному місці. Не зберігайте картоплю на кухні на столі чи в прозорому пакеті.

Використовуйте для зберігання паперовий пакет, плетений кошик або дерев'яний ящик замість щільного поліетилену.

Не мийте картоплю повторно перед зберіганням. Якщо упаковка запітніла, відкрийте її та дайте бульбам обсохнути.

Регулярно перевіряйте запаси, оскільки одна підгнила картоплина здатна швидко зіпсувати сусідні.

Не тримайте картоплю, призначену для запікання чи смаження, довго за дуже низьких температур. Частина крохмалю перетворюється на цукор, що змінює смак і колір готової страви.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно зберігати кавуни, щоб вони довго не псувалися.