Монтажники кусають лікті: як українець встановив сонячні панелі за копійки (відео)

У мережі далеко не всі оцінили таку економію

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Український блогер Михайло Павленко заощадив на встановленні сонячних панелей на даху свого приватного будинку. Частина його панелей закріплена на спеціальному алюмінієвому кріпленні, проте інші він встановив інакше з метою економії.

Українця не влаштовує ціна за спеціальне кріплення, яка досягає до половини вартості самої панелі. Відповідне відео Михайло опублікував на своїй сторінці в Instagram.

За словами блогера, він прикріпив сонячну панель на дерев’яний брус вартістю 120 грн (вистачає для кріплення однієї панелі). Оцинкована рейка коштувала йому 130 грн/метр. Михайло зазначив, що така система вже пропрацювала на його даху 4 роки, причому він ніяк не обслуговував її.

Однак у мережі не всі із захопленням сприйняли подібну конструкцію. Частина користувачів зазначили, що "інсталяція" Михайла не відповідає правилам пожежної безпеки, інші похвалили його за кмітливість.

"Треба було на шифер ставити саморізами, буде ще дешевше!"

"Не дай Боже почне щось горіти, ні чим це не загасиш"

"Красава."

"Скільки порушень…"

"Дякую за ідею, теж так зроблю, купити колоду, розпустити, буде майже безкоштовно."

Раніше "Телеграф" повідомляв, що держава може повернути частину грошей за генератори та сонячні панелі. Крім того, "Телеграф" розповідав, кому справді вигідно встановлювати сонячні електростанції в Україні.