Монтажники кусают локти: как украинец установил солнечные панели за копейки (видео)

В сети далеко не все оценили такую экономию

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Украинский блогер Михаил Павленко сэкономил на установке солнечных панелей на крыше своего частного дома. Часть его панелей закреплены на специальном алюминиевом креплении, однако другие он установил иначе в целях экономии.

Украинца не устраивает цена за специальное крепление, которая достигает до половины стоимости самой панели. Соответствующее видео Михаил опубликовал на своей страничке в Instagram.

По словам блогера, он прикрепил солнечную панель на деревянный брус стоимостью 120 грн (хватает для крепления одной панели). Оцинкованная рейка обошлась ему в 130 грн/метр. Михаил отметил, что такая система уже проработала на его крыше 4 года, причем он никак не обслуживал ее.

Однако в сети не все с восторгом восприняли подобную конструкцию. Часть пользователей отметили, что "инсталляция" Михаила не соответствует правилам пожарной безопасности, другие похвалили его за смекалку.

"Надо было на шифер ставить саморезами, будет еще дешевле!"

"Не дай боже начнет что-то гореть, ни чем это не затушишь"

"Красава."

"Сколько нарушений…"

"Спасибо за идею, тоже так сделаю, купить бревно, распустить, будет почти бесплатно."

Ранее "Телеграф" сообщал, что государство может вернуть часть денег за генераторы и солнечные панели. Кроме того, "Телеграф" рассказывал, кому действительно выгодно устанавливать солнечные электростанции в Украине.