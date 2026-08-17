Коли сонячна панель стає майже марною: як її не варто встановлювати у квартирі (фото)

Яких помилок припускаються українці під час встановлення сонячних панелей

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Українці встановили сонячні панелі біля вікна у квартирі, щоб отримувати електроенергію від сонця. Однак на 100% ефективно спеціальні пристрої працювати не будуть.

Українець під ніком pst.drew показав у Threads фото сонячних панелей, встановлених у квартирі за склом, і запитав, чи ефективно вони працюватимуть у такому місці.

Сонячні панелі у квартирі. Фото: Threads

Один із користувачів пояснив, які фактори можуть суттєво вплинути на результат. За його словами, двокамерний склопакет може забрати 20–30% генерації, ще 5–7% може втрачатися через брудне скло. Висока температура на балконі та відсутність циркуляції повітря, за його оцінкою, здатні зменшити виробіток ще на 10–15%.

Найбільша проблема — навіть невелика тінь від рами чи відкосу. Користувач стверджує, що в такому разі генерація може впасти до 70%.

У результаті панель номіналом 200 Вт за таких умов, за його оцінкою, лише кілька годин працюватиме на рівні 60–70% від номіналу, а решту часу може видавати лише близько 60–80 Вт.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чи вигідно встановлювати сонячні панелі на будинку та за скільки вони можуть окупитися.