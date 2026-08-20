Вважалася елітною: як понад 100 років тому виглядала вулиця в Дніпрі, де жили чиновники та поміщики

Не всі будинки збереглися до наших днів

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Нинішня вулиця Шевченка в Дніпрі колись називалася Поліцейською. Таку назву вона носила аж до 1922 року. Назва була невипадковою: саме тут розміщувалася поліцейська управа тоді ще Катеринослава. Але відома ця вулиця була не лише присутністю правоохоронців. Вона вважалася однією з найпрестижніших у місті, оскільки селитися тут воліли поміщики та великі чиновники, а забудова вирізнялася розмахом.

Про те, як виглядала Поліцейська вулиця в Катеринославі, розповіли у Facebook-спільноті "История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск".

Однією з помітних будівель був триповерховий прибутковий будинок, власником якого була одна з найвідоміших дворянських родин Мізко. Будівлю спроєктували так, щоб головний фасад дивився просто на собор, а дві майже однакові за довжиною частини фасаду виходили на Поліцейську та Казанську (зараз — Грушевського) вулиці. В оформленні фасаду можна побачити сову — символ мудрості.

Фото: Facebook/Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ

На перетині Поліцейської та Олександрівської (зараз — Січових Стрільців) вулиць до революції розташовувалася повітова земська управа.

Її будівля вирізнялася архітектурним оформленням і вважалася однією з найвиразніших у місті. Фасад доповнювали декоративні елементи, які надавали споруді представницького вигляду.

Фото: Facebook/Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ

У різні роки тут розміщувалися різні установи, зокрема медичний диспансер. Сьогодні в будівлі розташована єпархія Православної церкви України.

На протилежному розі вулиці на початку XIX століття стояв дерев'яний будинок Дворянського зібрання. Будівля мала мезонін, а фасад прикрашали п'ять колон. Історія споруди виявилася нетривалою. У 1838 році велика пожежа знищила будинок, після чого його вже не відновили.

Перетин Поліцейської вулиці та вулиці Гоголя також міг похизуватися власною пам'яткою. Перед Першою світовою війною тут з'явився двоповерховий особняк гірничого інженера. Будівля була виконана в стилі модерн, а на її фасаді можна було побачити символіку, пов'язану з шахтарською справою.

Фото: Facebook/Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ

На початку XX століття вище вулиці Гоголя з'явилася чотириповерхова будівля. Спочатку тут розміщувалося Катеринославське губернське землемірне училище, пізніше його змінив землевпорядний технікум.

Фото: Facebook/Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ

У 1936 році в будівлю переїхав Дніпропетровський художній музей. Нижні поверхи зайняло художнє училище, а на верхніх розмістили музейні експозиції.