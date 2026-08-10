З відпочивальниками сусідствували рибалки: яким було кафе "Причал" у Дніпрі

Цей заклад користувався популярністю

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На набережній у Дніпрі в 1970-х з'явилося місце, яке швидко стало популярним серед містян. Кафе "Причал" стояло просто біля води, у точці, яку задовго до появи столиків облюбували рибалки. Воно було не єдиним подібним закладом у місті, але виділялося своїм розташуванням та атмосферою. Тут перетиналися відпочивальники, студенти й рибалки, які не поспішали поступатися своїми місцями навіть у розпал сезону.

Кафе відкрили у 1976 році як частину ресторанного комплексу "Маяк" — нової шестиповерхової будівлі на набережній, повідомляється в Instagram-акаунті "Наше місто Дніпро". Сам "Причал" займав невеликий майданчик біля води. Місця було небагато. Столики стояли майже впритул один до одного, але це не заважало відвідувачам.

"Причал" у Дніпрі. Фото: dnepr.info

Також у цього закладу була неофіційна назва "Грибочки". Так його прозвали через зовнішній вигляд парасольок, які нагадували шапинки грибів.

Меню було простим. У "Причалі" подавали морозиво, молочні коктейлі, пиво, варених раків, шашлики та м'ясні сковорідки.

Столики стояли просто на набережній. Фото: YouTube/Юлія Зима Дніпро

За спогадами дніпрян, "Причал" був місцем, куди заходили "часто й без приводу". Тут відзначали складання іспитів і просто проводили сімейні вечори.

Окремою особливістю кафе було сусідство з рибалками. Місце вважалося "рибним", і любителі вудити приходили сюди задовго до появи закладу. Навіть після відкриття кафе вони не залишили звичну точку. У результаті за столиками сиділи відвідувачі, а буквально поруч стояли рибалки з вудками.

На місці "Причалу" тепер працює ресторан Coast. Фото: Tripadvisor

Кафе закрилося в середині 2000-х. З часом територія змінилася, і сьогодні на цьому місці працює ресторан Coast. Від колишнього "Причалу" не залишилося нічого, крім спогадів і фото.

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