Рус

З відпочивальниками сусідствували рибалки: яким було кафе "Причал" у Дніпрі

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
На місці "Причалу" тепер ресторан Coast
На місці "Причалу" тепер ресторан Coast. Фото Віталій Піскун, Wikimapia, колаж "Телеграфу"

Цей заклад користувався популярністю

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Google

На набережній у Дніпрі в 1970-х з'явилося місце, яке швидко стало популярним серед містян. Кафе "Причал" стояло просто біля води, у точці, яку задовго до появи столиків облюбували рибалки. Воно було не єдиним подібним закладом у місті, але виділялося своїм розташуванням та атмосферою. Тут перетиналися відпочивальники, студенти й рибалки, які не поспішали поступатися своїми місцями навіть у розпал сезону.

Кафе відкрили у 1976 році як частину ресторанного комплексу "Маяк" — нової шестиповерхової будівлі на набережній, повідомляється в Instagram-акаунті "Наше місто Дніпро". Сам "Причал" займав невеликий майданчик біля води. Місця було небагато. Столики стояли майже впритул один до одного, але це не заважало відвідувачам.

Кафе Причал Дніпро старі фото
"Причал" у Дніпрі. Фото: dnepr.info

Також у цього закладу була неофіційна назва "Грибочки". Так його прозвали через зовнішній вигляд парасольок, які нагадували шапинки грибів.

Меню було простим. У "Причалі" подавали морозиво, молочні коктейлі, пиво, варених раків, шашлики та м'ясні сковорідки.

Кафе Причал у Дніпрі старі фото
Столики стояли просто на набережній. Фото: YouTube/Юлія Зима Дніпро

За спогадами дніпрян, "Причал" був місцем, куди заходили "часто й без приводу". Тут відзначали складання іспитів і просто проводили сімейні вечори.

Окремою особливістю кафе було сусідство з рибалками. Місце вважалося "рибним", і любителі вудити приходили сюди задовго до появи закладу. Навіть після відкриття кафе вони не залишили звичну точку. У результаті за столиками сиділи відвідувачі, а буквально поруч стояли рибалки з вудками.

Ресторан Coast Дніпро стоїть на місці кафе
На місці "Причалу" тепер працює ресторан Coast. Фото: Tripadvisor

Кафе закрилося в середині 2000-х. З часом територія змінилася, і сьогодні на цьому місці працює ресторан Coast. Від колишнього "Причалу" не залишилося нічого, крім спогадів і фото.

Раніше "Телеграф" розповідав, яким був легендарний ресторан "Скеля" в Ужгороді.

Теги:
#Дніпро #Ресторан #Кафе #Ретро #Старі фотографії