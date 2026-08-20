Считалась элитной: как более 100 лет назад выглядела улица в Днепре, где жили чиновники и помещики

Не все здания сохранились до наших дней

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Нынешняя улица Шевченко в Днепре когда-то называлась Полицейской. Такое имя она носила вплоть до 1922 года. Название было не случайным: именно здесь размещалась полицейская управа тогда еще Екатеринослава. Но известна эта улица была не только присутствием стражей порядка. Она считалась одной из самых престижных в городе, так как селиться тут предпочитали помещики и крупные чиновники, а застройка отличалась размахом.

О том, как выглядела Полицейская улица в Екатеринославе, рассказали в Facebook-сообществе "История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск".

Одним из заметных зданий был трехэтажный доходный дом, владельцем которого была одна из самых известных дворянских семей Мизко. Здание спроектировали так, чтобы главный фасад смотрел прямо на собор, а две почти одинаковые по длине части фасада выходили на Полицейскую и Казанскую (сейчас — Грушевского) улицы. В оформлении фасада можно увидеть сову — символ мудрости.

Фото: Facebook/История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск

На пересечении Полицейской и Александровской (сейчас — Сечевых Стрельцов) улиц, до революции находилась уездная земская управа.

Ее здание выделялось архитектурным оформлением и считалось одним из наиболее выразительных в городе. Фасад дополняли декоративные элементы, которые придавали сооружению представительный вид.

Фото: Facebook/История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск

В разные годы здесь размещались различные учреждения, в том числе медицинский диспансер. Сегодня в здании находится епархия Православной церкви Украины.

На противоположном углу улицы в начале XIX века стоял деревянный дом Дворянского собрания. У здания был мезонин, а фасад украшали пять колонн. История сооружения оказалась недолгой. В 1838 году большой пожар уничтожил дом, после чего его уже не восстановили.

Пересечение Полицейской улицы и улицы Гоголя тоже могло похвастаться собственной достопримечательностью. Перед Первой мировой войной здесь появился двухэтажный особняк горного инженера. Здание было выполнено в стиле модерн, а на его фасаде можно было увидеть символику, связанную с шахтерским делом.

Фото: Facebook/История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск

В начале XX века выше улицы Гоголя появилось четырехэтажное здание. Изначально здесь размещалось Екатеринославское губернское землемерное училище, позднее его сменил землеустроительный техникум.

Фото: Facebook/История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск

В 1936 году в здание переехал Днепропетровский художественный музей. Нижние этажи заняло художественное училище, а на верхних разместили музейные экспозиции.