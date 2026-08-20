Зміна прізвища може влетіти у копієчку: українка розповіла, скільки це коштує у 2026

Сума може зрости, якщо переоформлення документа потрібне в терміновому порядку

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Вступаючи у шлюб жінка може взяти прізвище чоловіка, але після цього необхідно змінити дані у паспорті. У 2026 році внесення змін та переоформлення документів в Україні може коштувати близько 2 тисяч гривень.

Про це розповіла українка в соціальній мережі Instagram. За її словами, про зміну прізвища необхідно також повідомити банки та переоформити картки.

Дівчина розповіла, що вони з чоловіком побрались два місяці тому. І вона вирішила взяти прізвище свого обранця.

"Першими потрібно змінити закордонний та український паспорти. І моя вам порада, беріть талончик на зміну документів ще до весілля. Ми одружились 10 числа, а запис в мене букв вже на 11. Оскільки терміновість мені була не потрібна, за оформлення двох документів у термін 20 днів, я заплатила 1828 гривень", — розповіла вона.

Далі, за її словами, потрібно внести зміни щодо місця прописки. Але з цим у дівчини виникли проблеми, оскільки її нове прізвище не знаходилось в реєстрах.

"Подача заяви в ЦНАП на зміну прізвища — 0 гривень. А потім я її витягла з "Дії", що коштувало також 0 гривень", — пояснила вона.

Наступним кроком, за словами дівчини, була актуалізація РНОКПП (ідентифікаційний номер в податковій — ред.). Вона наголосила, що тут важливий момент — сам номер не змінюється, а змінюється лише прізвище в документі.

"У мене це зайняло буквально 10 хвилин і також 0 гривень. Далі банки. Я просто повідомила про зміну прізвища та перевипустила деякі карти. В банках це безплатно. Лише в Монобанку я заплатила 100 гривень за випуск фізичної іменної карти. В підсумку зміна прізвища з усіма документами коштувала мені 1928 гривень", — розповіла дівчина.

Раніше "Телеграф" розповідав, кого в Україні можуть змусити оформити ID-картку, замість паспорта-книжечки.