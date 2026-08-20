Смена фамилии может влететь в копеечку: украинка рассказала, сколько это стоит в 2026 году

Сумма может возрасти, если переоформление документа требуется в срочном порядке

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Вступая в брак женщина может взять фамилию мужа, но после этого необходимо изменить данные в паспорте. В 2026 году внесение изменений и переоформление документов в Украине может стоить около 2 тысяч гривен.

Об этом рассказала украинка в социальной сети Instagram. По ее словам, об изменении фамилии необходимо также уведомить банки и переоформить карты.

Девушка рассказала, что они с мужем поженились два месяца назад. И она решила взять фамилию своего избранника.

"Первыми нужно сменить заграничный и украинский паспорта. И мой вам совет, берите талончик на смену документов еще до свадьбы. Мы поженились 10 числа, а запись у меня букв уже на 11. Поскольку срочность мне была не нужна, за оформление двух документов в срок 20 дней, я заплатила 1828 гривен", — рассказала она.

Далее, по ее словам, нужно внести изменения относительно места прописки. Но с этим у девушки возникли проблемы, поскольку ее новая фамилия не находилась в реестрах.

"Подача заявления в ЦПАП на смену фамилии — 0 гривен. А потом я ее достала из "Дії", что стоило также 0 гривен", — пояснила она.

Следующим шагом, по словам девушки, была актуализация РНОКПП (идентификационный номер в налоговой – ред.). Она подчеркнула, что здесь важный момент — сам номер не меняется, а меняется только фамилия в документе.

"У меня это заняло буквально 10 минут и также 0 гривен. Далее банки. Я просто сообщила об изменении фамилии и перевыпустила некоторые карты. В банках это бесплатно. Только в Монобанке я заплатила 100 гривен за выпуск физической именной карты. В итоге смена фамилии со всеми документами стоила мне 1928 гривен", — рассказала девушка.

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