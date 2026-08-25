"Барахло" з дідусевої шухляди раптово стало модним: чому молодь полює на радянські годинники

Такий аксесуар — спосіб підкреслити власну індивідуальність

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Речі наших бабусь та дідусів зараз отримують друге життя. Зокрема в моду серед молоді несподівано входять радянські годинники.

"Телеграф" розповідає, чому те, що ще нещодавно здавалося "барахлом" з дідусевої шухляди, тепер стало стильним вінтажним аксесуаром. Одна з головних причин — бажання мати щось унікальне.

Радянські годинники. Фото: OLX

Одноманітні смартгодинники та звичайні моделі є у всіх та нікого не дивують. А ось старі "Восток", "Ракета", "Полёт" чи "Слава" мають власний характер. Такий годинник виглядає не просто як пристрій для визначення часу, а як частина образу.

У певних кругах молодих людей виник тренд на вінтаж. Плівкові фотоапарати, вініл, касетні магнітофони — речі, за якими молодь буквально полює.

Саме серед них радянські годинники — особливий шик. Металевий корпус, механічний циферблат, потертий ремінець і відсутність зайвих технологій створюють відчуття "речі з історією".

Годинник радянських часів — ще й спосіб підкреслити свою індивідуальність без великих витрат. Їх можна якщо не знайти у шухляді дідуся, то купити за помірні гроші на барахолці чи сайтах продажів вживаних речей.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому вініл знову став трендом серед молоді. Сьогодні фізичні носії музики купують не лише поціновувачі ретро — вони поступово стають частиною сучасного способу життя та інтер'єру.