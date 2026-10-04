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Місце, де церква пішла під землю: де воно в Україні і як виглядає зараз

Автор
Вадим Михальченко
Дата публікації
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Для місцевих жителів це місце має сакральне значення Новина оновлена 04 жовтня 2026, 23:14
Для місцевих жителів це місце має сакральне значення. Фото Колаж "Телеграфу"

У новоосвячену каплицю помістили хрест княжої доби

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В урочищі Корсів біля села Конюхи на Тернопільщині освятили нову каплицю на честь Покрови Пресвятої Богородиці. Її звели на місці, оповитому стародавніми легендами, поруч з цілющим джерелом, з якого бере початок місцева річка Корса.

Про це повідомили на сторінці церкви Успіння Пресвятої Богородиці села Конюхи в соціальній мережі Facebook. Церемонію провели у день великого християнського свята.

Освячення новозбудованої каплиці відбулося в четвер, 1 жовтня, під час святкування Покрови Пресвятої Богородиці. На урочисту подію зібралися місцеві мешканці та віряни з навколишніх сіл.

Освячення каплиці на честь Пресвятої Богородиці
Освячення каплиці на честь Пресвятої Богородиці
Освячення каплиці на честь Пресвятої Богородиці
Освячення каплиці на честь Пресвятої Богородиці
Освячення супроводжувалось традиційними українськими піснями
Освячення супроводжувалось традиційними українськими піснями

Місце для каплиці обрали не випадково

Згідно з давніми переказами, колись у Корсові стояла християнська церква. Коли до села наближалися монголо-татари, релігійна споруда вмить зникла під землею. А пізніше на її місці забило джерело, з якого, як вважається, починається річка Корса. Цю легенду пам’ятають і сьогодні, тому територію біля джерела місцеві жителі вважають особливою.

Каплиця Покрови Пресвятої Богородиці в урочищі Корсів в селі Конюхи
Каплиця Покрови Пресвятої Богородиці в урочищі Корсів в селі Конюхи
Каплиця Покрови Пресвятої Богородиці в урочищі Корсів в селі Конюхи
Каплиця Покрови Пресвятої Богородиці в урочищі Корсів в селі Конюхи
В каплиці розмістили фігуру Пресвятої Богородиці
В каплиці розмістили фігуру Пресвятої Богородиці

Також у цій місцевості була знайдена стародавня реліквія — хрест-енколпіон, який датується княжою добою. Енколпіони — це стародавні нагрудні хрести, які мають вигляд нагрудного хреста-мощовика. Ці знахідки не лише мають велику історичну та археологічну цінність, але й свідчать про зв'язок цих місць з давньою християнською традицією Київської Русі.

Священник показує парафіянам хрест-енколпіон
Священник показує парафіянам хрест-енколпіон
Хрест-енколпіон у каплиці в урочищі Корсів
Хрест-енколпіон у каплиці в урочищі Корсів

Поєднання старовинних легенд, історичних джерел, археологічних пам’яток і нової каплиці робить Корсів справді унікальним місцем для села. Після освячення каплиці урочище знову стало осередком молитви.

На освячення прийшли віряни з навколишніх сіл
На освячення прийшли віряни з навколишніх сіл

Для жителів села в цьому місці давня легенда про зниклу святиню переплітається з історичною пам’яттю. А джерело, з якого бере початок річка Корса, продовжують поєднувати сучасних українців зі стародавніми легендами.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає одна з найбільших усипальниць в Україні.

Теги:
#Тернопільщина #Легенди #Освячення #Християнство #Каплиця #Покрова Пресвятої Богородиці