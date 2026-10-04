Місце, де церква пішла під землю: де воно в Україні і як виглядає зараз

У новоосвячену каплицю помістили хрест княжої доби

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В урочищі Корсів біля села Конюхи на Тернопільщині освятили нову каплицю на честь Покрови Пресвятої Богородиці. Її звели на місці, оповитому стародавніми легендами, поруч з цілющим джерелом, з якого бере початок місцева річка Корса.

Про це повідомили на сторінці церкви Успіння Пресвятої Богородиці села Конюхи в соціальній мережі Facebook. Церемонію провели у день великого християнського свята.

Освячення новозбудованої каплиці відбулося в четвер, 1 жовтня, під час святкування Покрови Пресвятої Богородиці. На урочисту подію зібралися місцеві мешканці та віряни з навколишніх сіл.

Освячення каплиці на честь Пресвятої Богородиці

Освячення каплиці на честь Пресвятої Богородиці

Освячення супроводжувалось традиційними українськими піснями

Місце для каплиці обрали не випадково

Згідно з давніми переказами, колись у Корсові стояла християнська церква. Коли до села наближалися монголо-татари, релігійна споруда вмить зникла під землею. А пізніше на її місці забило джерело, з якого, як вважається, починається річка Корса. Цю легенду пам’ятають і сьогодні, тому територію біля джерела місцеві жителі вважають особливою.

Каплиця Покрови Пресвятої Богородиці в урочищі Корсів в селі Конюхи

Каплиця Покрови Пресвятої Богородиці в урочищі Корсів в селі Конюхи

В каплиці розмістили фігуру Пресвятої Богородиці

Також у цій місцевості була знайдена стародавня реліквія — хрест-енколпіон, який датується княжою добою. Енколпіони — це стародавні нагрудні хрести, які мають вигляд нагрудного хреста-мощовика. Ці знахідки не лише мають велику історичну та археологічну цінність, але й свідчать про зв'язок цих місць з давньою християнською традицією Київської Русі.

Священник показує парафіянам хрест-енколпіон

Хрест-енколпіон у каплиці в урочищі Корсів

Поєднання старовинних легенд, історичних джерел, археологічних пам’яток і нової каплиці робить Корсів справді унікальним місцем для села. Після освячення каплиці урочище знову стало осередком молитви.

На освячення прийшли віряни з навколишніх сіл

Для жителів села в цьому місці давня легенда про зниклу святиню переплітається з історичною пам’яттю. А джерело, з якого бере початок річка Корса, продовжують поєднувати сучасних українців зі стародавніми легендами.

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