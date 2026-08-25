"Барахло" из дедушкиного сундука внезапно стало модным: почему молодежь охотится на советские часы

Такие аксессуары придают индивидуальности

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Вещи наших бабушек и дедушек сейчас получают вторую жизнь. В частности, в моду среди молодежи неожиданно входят советские часы.

"Телеграф" рассказывает, почему то, что еще недавно казалось "барахлом" из дедушкиного сундука, теперь стало стильным винтажным аксессуаром. Одна из главных причин – желание иметь что-то уникальное.

Советские часы. Фото: OLX

Однообразные смартчасы и обычные модели у всех и никого не удивляют. А вот старые "Восток", "Ракета", "Полет" или "Слава" имеют собственный характер. Такие часы выглядят не просто как устройство для определения времени, а как часть образа.

В некоторых кругах молодых людей возник тренд на винтаж. Пленочные фотоаппараты, винил, кассетные магнитофоны – вещи, за которыми молодежь буквально охотится.

Именно среди них советские часы – особый шик. Металлический корпус, механический циферблат, потертый ремешок и отсутствие лишних технологий создают ощущение "вещи с историей".

Часы советских времен — еще и способ подчеркнуть свою индивидуальность без больших затрат. Их можно если не найти в ящике дедушки, то купить за умеренные деньги на барахолке или сайтах продаж подержанных вещей.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему винил снова стал трендом среди молодежи. Сегодня физические носители музыки покупают не только ретро-ценители — они постепенно становятся частью современного образа жизни и интерьера.