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"Бабусин квадрат" повертається в моду: у чому його секрет

Автор
Михайло Корнілов
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Плед, зроблений за допомогою техніки "Бабусин квадрат"
Плед, зроблений за допомогою техніки "Бабусин квадрат". Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Подібні вироби повертаються у тренди

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Епоха стерильного мінімалізму та холодних пластикових інтер’єрів відходить у минуле. На зміну їм поспішає тренд, наповнений теплом, ностальгією та душевністю.

Абсолютним хітом цього сезону стали в’язані гачком пледи та накидки у техніці "бабусин квадрат". Про це повідомляє "Телеграф".

У чому секрет популярності "бабусиного квадрата"?

Мотив "бабусиного квадрата" — це класика рукоділля, що є в’язаним з центру квадратним візерунком. Його геніальність полягає в універсальності: комбінуючи різноколірні нитки, можна створювати унікальні комбінації, геометричні фігури або монохромні шедеври. Повернення цього тренду обумовлено кількома чинниками.

  • Туга по затишку та безпеці. У світі цифрових технологій та постійного стресу люди інстинктивно шукають речі з "душею", які створюють відчуття тепла та психологічного комфорту.
  • Тренд на хендмейд та унікальність. Ручна робота знову в ціні. Річ, на створення якої майстер витратив десятки годин, цінується набагато вище за безликий мас-маркет.
  • Екологічність та апсайклінг. Пледи часто в’яжуть із залишків пряжі, що перегукується із сучасними трендами на усвідомлене споживання та вторинне використання матеріалів.
"Бабушкин квадрат"

Як вписати вінтажний плед у сучасний інтер’єр?

Головна небезпека "бабусиного квадрата" — випадково перетворити квартиру на склад антикваріату. Щоб ретро-текстиль виглядав стильно і сучасно, дизайнери радять дотримуватися кількох простих правил:

  • Гра на розмаїття. Яскравий квітчастий плед ручної роботи приголомшливо виглядає на тлі ультрасучасного лаконічного дивана нейтральних відтінків (сірого, бежевого або графітового), а також на тлі бетонних або однотонних стін.
Гра на розмаїттях
Гра на контрастах/Фото: ШІ
  • Дозування. Якщо ви використовуєте плед на дивані або кріслі, відмовтеся від інших кричущих в’язаних елементів у цій кімнаті. Нехай наголос буде один.
Дозування
Дозування/Фото: ШІ
  • Сучасна колірна гама. Якщо класичні строкаті варіанти здаються вам надто яскравими, зверніть увагу на сучасні інтерпретації: пледи, пов’язані в пастельній гамі, монохромі чи стриманих земляних тонах.
Сучасна кольорова гама
Сучасна кольорова гама/Фото: ШІ

Нагадаємо, килими, які нещодавно багато хто вважав пережитком минулого, знову з’являються у сучасних інтер’єрах. Але справжню високу цінність мають далеко не всі старовинні вироби.

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#Рукоділля