Втеча з України не завадила? Винник зробив несподівану заяву про свої стосунки з Данилком

Познайомилися вони під час зйомок "Х-фактора"

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Співак Олег Винник, який виїхав з України в перші дні повномасштабного вторгнення, знову вирішив нагадати про себе. У новому інтерв'ю артист розповів про свої стосунки з Андрієм Данилком.

До слова, розмовляв співак російською. Як розповів Винник в інтерв'ю YouTube-каналу "Агент Провокатор", вони з Данилком досі дружать і телефонують один одному час від часу.

Він пояснив, що їхнє спілкування може бути абсолютно спонтанним. Артисти можуть несподівано зателефонувати одне одному та говорити так, наче буквально напередодні бачилися.

"Мы можем просто ни с того ни с сего с ним связаться и говорить просто типа: "Мы вчера там виделись". А ты видел? А ты видел это?" — розповів Винник

Винник пригадав, що познайомився з Данилком приблизно у 2016 році, коли вони разом працювали в журі шоу "Х-фактор". За його словами, відтоді між ними збереглися прості й теплі стосунки. Він також розповів, що вони вітають одне одного з днями народження, причому іноді для цього достатньо буквально кількох слів.

"Одним можем слово, двумя словами поздравить — и уже ты понимаешь, что он тебе желает, и он понимает, что я ему желаю", — сказав Винник

Раніше "Телеграф" розповідав, що Винник вирішив нагадати про себе, але все пішло не за планом. Навіть з україномовною піснею нарвався на хвилю хейту.