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Займайте чергу вже зараз: завтра в "АТБ" дешевшає популярна ковбаса

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
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Ціна вареної ковбаси знизиться на 45 гривень
Ціна вареної ковбаси знизиться на 45 гривень. Фото Колаж "Телеграфу"

Знижка становитиме понад 30% від ціни

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В "АТБ" вже скоро зміниться ціна на один із продуктів у магазині. Знижка буде відчутною, тож покупцям варто звернути увагу на цю пропозицію.

Акція стартує с 6 жовтня, а нова вартість приємно здивує тих, хто планує покупки. Про майбутню знижку повідомив користувач Threads під ніком super_znyzhky_akcii.

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Варену ковбасу "До пюрешки" вагою 500 грамів від ТМ "М’ясна лавка" / "Своя лінія" можна буде придбати за 95,90 гривні замість 140,90 гривні. Таким чином, ціна знизиться на 45 гривень за упаковку.

Знижка становитиме близько 32% від початкової вартості. Акція розпочнеться 6 жовтня, тож саме з цієї дати ковбасу можна буде придбати за вказаною ціною.

Які товари можна купити дешевше до 6 жовтня

Що пропонують у м’ясному відділі

Наприклад, серед товарів зі знижками — нагетси "ЇЗІ" 400 г: їхня ціна знизилася зі 133,90 до 79,50 грн, тобто на 40%. Творожні палички "ЇЗІ" 300 г також продають зі знижкою 40% — за 129,50 грн замість 215,90 грн.

Ковбаса "Губернаторська" коштує 439,89 грн/кг замість 634,97 грн/кг, а куряча варена ковбаса 300 г — 45,49 грн замість 65,40 грн. На обидві позиції діє знижка 30%.

М’ясо мідій 350 г зараз можна придбати за 96,90 грн замість 138,90 грн. Сьомга Norven 210 г та форель Norven 210 г продаються по 299,90 грн замість 402,40 грн за упаковку.

Тунець De Luxe Foods&Goods Selected 185 г у власному соку або олії коштує 67,90 грн замість 90,50 грн. Пельмені курячі "День у День" 0,8 кг продають за 89,90 грн, тоді як раніше вони коштували 114,90 грн.

Шашлик кавказький #ЦЕМЯСО можна придбати по 208,99 грн/кг замість 261,55 грн/кг. Філе курчат-бройлерів "Чебатурочка" коштує 207,89 грн/кг замість 259,89 грн/кг.

Хек "День у День" продають по 220,70 грн/кг замість 275,89 грн/кг. Печінка тріски 121 г коштує 111,90 грн замість 139,90 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про знижку в "АТБ", завдяки якій популярний продукт можна придбати на 170 гривень дешевше лише до 6 жовтня.

Теги:
#Ціни #Знижки #АТБ