Бегство из Украины не помешало? Винник сделал неожиданное заявление о своих отношениях с Данилко

Познакомились они во время съемок "Х-фактора"

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Выехавший из Украины в первые дни полномасштабного вторжения певец Олег Винник снова решил напомнить о себе. В новом интервью артист рассказал о своих отношениях с Андреем Данилко.

К слову, говорил певец на русском. Как рассказал Винник в интервью YouTube-канала "Агент Провокатор", они с Данилкой до сих пор дружат и звонят друг другу время от времени.

Он объяснил, что их общение может быть абсолютно спонтанным. Артисты могут неожиданно позвонить по телефону друг другу и говорить так, будто буквально накануне виделись.

"Мы можем просто ни с того ни с сего с ним связаться и говорить просто типа: "Мы вчера там виделись". А ты видел? А ты видел это?" — рассказал Винник

Винник вспомнил, что познакомился с Данилко примерно в 2016 году, когда они вместе работали в жюри шоу "Х-фактор". По его словам, с тех пор между ними сохранились простые и теплые отношения. Он также рассказал, что они поздравляют друг друга со днями рождения, причем иногда для этого достаточно буквально нескольких слов.

"Одним можем слово, двумя словами поздравить — и ты понимаешь, что он тебя хочет, и он понимает, что я ему хочу", — сказал Винник.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Винник решил напомнить о себе, но все пошло не по плану. Даже с украиноязычной песней нарвался на волну хейта.