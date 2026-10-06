Чи може Путін "відзначити" день народження ударом по Україні: що відбувалося 7 жовтня раніше

Військові посилюють захист неба

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У ніч проти 7 жовтня Росія, ймовірно, готує новий масований удар по Україні. Не виключено, що атака може статися на день народження російського голови Володимира Путіна.

Першими про це заявили моніторингові канали, а потім підготовку масштабної атаки підтвердив президент Володимир Зеленський, посилаючись на дані розвідки.

Вранці 6 жовтня моніторинговий канал "єРадар" повідомив: російські сили завершують підготовку до можливого масованого ракетного удару. Канал оцінює, що для нальоту можуть залучити стратегічну авіацію, а сумарний залп здатний досягти близько 70 ракет. Фіксували і передислокацію літаків стратегічної авіації РФ.

До застосування готові балістичні ракети "Іскандер-М", "КН-23", "Циркон" та "Онікс-М" із Брянської, Курської, Воронезької та Ростовської областей.

Пізніше інформацію про наміри ворога підтвердив Зеленський.

"Сьогодні отримали оновлену інформацію від розвідки про підготовку росіян до масованого удару. Готуємо протидію", — повідомив президент.

За словами глави держави, українська влада та військова вже визначили першочергові завдання для відображення можливого удару. Окремо на нарадах обговорювали посилення ППО, розподіл засобів прикриття піднебіння та постачання боєприпасів для зенітних систем.

Чому саме 7 жовтня

7 жовтня Володимиру Путіну виповнюється 74 роки. На тлі цього постає логічне питання: чи спробує Кремль використати день народження російського президента як символічний привід для атаки?

Втім, вважати 7 жовтня "сталою датою для обстрілів", немає підстав. Статистика минулих років показує, що масштабних ударів саме цього дня не фіксували.

У 2022 році ситуація залишалася важкою, але 7 жовтня Росія не влаштовувала масштабного нальоту з повітря. У ніч на цю дату дрони-камікадзе атакували Миколаївську область та Запоріжжя, а вдень по Запоріжжі вдарили ракетами. За добу Генштаб зафіксував два ракетні та п’ять авіаційних ударів, а також більше десяти обстрілів з РСЗВ.

У 2023 році напередодні, в ніч проти 6 жовтня, армія РФ запустила 33 Shahed – українська ППО збила 25 з них. Сам день 7 жовтня також пройшов без масштабного повітряного нальоту : вночі окупанти били портовою інфраструктурою Одеської області та Миргородом.

У 2024 році в ніч на 7 жовтня Росія знову атакувала ракетами та дронами. Тоді сили ППО знищили 32 ударні безпілотники і дві ракети "Кинжал". Про безпрецедентний масований удар по всій країні не йшлося.

Помітніше атака виявилася в 2025 році : у ніч на 7 жовтня по Україні випустили 152 ударні дрони та дві балістичні ракети. Наступної ночі, з 7 на 8 жовтня, відбувся запуск ще 183 безпілотників.

Чи раніше були обстріли на день народження Путіна. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Чіткої закономірності з прив’язкою до дня народження Путіна немає. У різні роки близько 7 жовтня удари справді фіксували, але їхній масштаб і характер щоразу помітно відрізнялися.

Поточна ситуація відрізняється іншим важливим чинником: про підготовку говорять не лише профільні канали. 6 жовтня Зеленський прямо заявив про дані розвідки, яка зафіксувала підготовку масштабного російського удару.

Пов’язувати потенційну атаку виключно з днем народження глави Кремля передчасно – підтвердженої "традиції" бити саме 7 жовтня Росія не має. Проте поточна підготовка супротивника реальна, тому виключати удар цієї ночі не можна. Українцям варто бути готовими до можливої атаки незалежно від символічних дат.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Росія десятиліттями приховує реальний вік Путіна.