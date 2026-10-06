Скільки українці готові терпіти до кінця війни? Нове опитування показало, як змінилися настрої

Соціологи показали цікаві дані

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Більшість українців не встановлюють для себе конкретних рамок часу, після яких вони не зможуть витримувати війну.

За даними нового опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), 62% жителів України заявили, що готові терпіти війну стільки, скільки потрібно. Ще 4% респондентів згодні чекати близько року. Значно коротші терміни – кілька місяців чи півроку – назвали 23%. Важко відповісти 11% опитаних.

Дослідження КМІС проходило 12-21 вересня 2026 методом телефонних інтерв’ю. Соціологи опитали 1002 повнолітніх громадян на підконтрольній українському уряду території.

Скільки часу українці ще готові терпіти війну. Опитування КМІС від вересня 2026 року

Втома суттєво не зросла

Якщо порівняти ці дані із попереднім опитуванням, картина майже не змінилася.

Наприкінці липня – на початку серпня 2026 року 61% громадян заявляли про готовність терпіти війну стільки, скільки знадобиться. У вересні показник становив 62%. Тих, хто розраховує протриматися лише кілька місяців чи півроку, набралося 23% проти колишніх 20%.

Протягом року динаміка настроїв була помітною. У січні 2026 року продовжувати боротьбу без обмежень у часі збиралися 65% опитаних. До квітня цифра просіла до 48%, влітку відновилася до 61%, а до вересня дісталася 62%.

У грудні 2025 року цей показник становив 63%, тому зараз суспільство повернулося фактично до колишнього рівня.

Скільки часу українці ще готові терпіти війну. Опитування КМІС від липня-серпня 2026

У Києві готовність триматися вище

Найвищий рівень стійкості соціологи зафіксували у столиці: 72% киян готові витримувати війну стільки, скільки потрібно.

У липні–серпні у Києві так відповідали 69% мешканців, а у квітні – 61%. Опитування проводилося вже після нової хвилі атак на цивільну інфраструктуру. У КМІС наголошують: на цьому фоні готовність столиці до опору не знизилася.

По інших регіонах вересневі показники розподілилися так:

Захід – 61%;

Київ – 72%;

Центр та Північ – 61%;

Південь – 55%;

Нижнє Подніпров’я – 66%;

Схід – 56%.

Готовність триматися не означає відмову від діалогу

Отримані цифри не слід сприймати як небажання суспільства припиняти війну.

У рамках вересневого опитування КМІС з’ясував ставлення українців до потенційного перемир’я. 69% згодні на негайну зупинку бойових дій за поточною лінією фронту – за умови, що Україна юридично не визнає захоплені землі територією Росії, продовжить посилювати армію та збереже курс до ЄС та НАТО. Проти такої ідеї висловились 22%.

Для більшості громадян ключове значення має не лише запас особистої витримки, а й те, як саме завершиться війна і що станеться після припинення вогню.

Відповіді можуть здатися суперечливими: люди хочуть якнайшвидшого світу, але відмовляються приймати умови, що загрожують майбутньому держави.

Весняний спад настроїв

Весною суспільство переживало відчутний спад. У квітні 2026 року лише 48% респондентів говорили про готовність терпіти війну скільки потрібно. Відрізок у декілька місяців тоді називали 25%, ще 4% давали півроку, 4% – близько року, а 17% не змогли визначитись.

Скільки часу українці ще готові терпіти війну. Опитування КМІС від квітня 2026

До літа показники відновилися: частка готових до кінця зросла до 61%, а частка прихильників коротких термінів опустилася до 20%.

Незважаючи на тривалість бойових дій, регулярні обстріли та загальне виснаження, у вересні 2026 року більшість українців, як і раніше, не називають дату, після якої вони відмовляться від опору.

При цьому прагнення світу залишається сильним. Суспільство насамперед хвилює, на яких саме умовах настане цей світ і наскільки він буде надійним.

Настрої наприкінці 2025 року

Більшість українців (63%) продовжували відповідати, що вони готові терпіти війну стільки, скільки потрібно (у вересні було 62%). Ще 1% відповіли, що готові терпіти близько року. Про більш короткий період (півроку або кілька місяців) говорять 15% респондентів (у вересні було 21%, але при цьому з 13% до 21% побільшало тих, хто не міг відповісти на запитання).

Скільки часу українці ще готові терпіти війну. Опитування КМІС від листопада-грудня 2025

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що демограф назвала точний рік, коли закінчиться війна в Україні.