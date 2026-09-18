Популярний жест двома пальцями спантеличує водіїв: що він означає

Водіям корисно знати основні рухи мотоциклістів

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Якщо ви часто бачите мотоциклістів на дорозі, могли помітити, що вони іноді спілкуються жестами. Один із найпоширеніших — два пальці, опущені вниз, і для байкерів він має цілком конкретне значення.

Мотоциклісти використовують такі сигнали, щоб вітатися, дякувати іншим учасникам руху або попереджати про небезпеку. Що можуть означати найпоширеніші жести, пояснили в "SlashGear".

Два пальці вниз — знак привітання

Найчастіше цей жест можна побачити, коли два мотоциклісти роз'їжджаються в протилежних напрямках. Байкер опускає руку і показує два пальці вниз.

Такий знак вважають своєрідним привітанням між мотоциклістами. Він символізує два колеса та нагадує про необхідність тримати їх на дорозі.

У деяких ситуаціях цей самий жест може означати подяку автомобілісту. Наприклад, якщо водій змістився в межах смуги та дав мотоциклісту більше місця для проїзду, байкер може показати два пальці вниз.

Два пальці вниз можуть означати привітання. Фото: згенероване ШІ, Телеграф

Нога вниз — попереджає про небезпеку

Якщо мотоцикліст опускає ногу та вказує нею на дорогу, це може бути сигналом для інших байкерів.

Так він попереджає про перешкоду або небезпечну ділянку попереду. Це може бути гравій, бруд, розлита олива чи інша речовина, через яку мотоцикл може втратити зчеплення з дорогою.

Долоня вниз — попередження про перешкоду

Ще один поширений сигнал — долоня, повернута вниз. Мотоцикліст рухає нею вниз, ніби гладить когось по спині.

Такий жест зазвичай означає, що попереду є проблема на дорозі. Це може бути аварія, ремонтні роботи, затор або інша перешкода, через яку водіям варто бути уважнішими.

Байкери використовують жести для спілкування на дорозі. Фото: згенероване ШІ, Телеграф

Удар по шолому означає поліцейських

Якщо мотоцикліст кілька разів торкається або поплескує себе по шолому, це сигнал про поліцейських попереду.

Таким жестом байкери можуть попереджати один одного про патруль або контроль на дорозі. Водіям у такій ситуації варто просто дотримуватися встановленої швидкості та правил дорожнього руху.

Жести мотоциклістів допомагають їм обмінюватися важливою інформацією без слів. Водночас значення окремих сигналів може відрізнятися залежно від країни та ситуації на дорозі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що означає білий рушник у вікні автомобіля та в яких випадках водії можуть використовувати цей сигнал.