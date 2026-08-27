Майже всі припускаються цієї помилки: ось чому не потрібно одразу закривати дверцята мікрохвильовки

Залишайте дверцята відкритими

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Після того як їжа розігрілася і спрацював таймер, майже всі забирають страву і на автоматі захлопують дверцята мікрохвильовки. Звичка виглядає нешкідливою, але саме через неї всередині приладу з часом з'являються затхлий запах і липкий наліт, якого потім важко позбутися.

Під час нагрівання з продуктів активно виділяється гаряча пара, яка осідає на внутрішніх стінках і дверцятах приладу. Якщо одразу після нагрівання закрити мікрохвильовку, всередині утворюється ефект парника. Волозі просто нікуди дітися, через що вона випаровується вкрай повільно. Це призводить до застоювання запахів, а краплі соусу та жиру буквально в'їдаються в емаль, пояснює This Fixed House.

Щоб уникнути появи неприємного запаху, експерти рекомендують залишати дверцята прочиненими на кілька хвилин після кожного використання мікрохвильовки. Цього часу достатньо, щоб тепле повітря та зайва волога вийшли назовні, а камера встигла підсохнути природним шляхом, без додаткових зусиль.

Заодно варто взяти за звичку перевіряти дно мікрохвильовки на наявність забруднень усередині приладу. Якщо їх не прибрати одразу, під час наступного розігрівання вони просто пригоряють і потім важче відтираються.

Фото: Freepik

Якщо забруднення все ж засохли, допомагає простий прийом: миску з водою та невеликою кількістю лимонного соку ставлять у мікрохвильовку на пару хвилин, щоб прилад попрацював із цією сумішшю. Пара від киплячої води розм'якшує засохлі плями на стінках, і після цього їх можна зняти звичайною вологою ганчіркою майже без зусиль.