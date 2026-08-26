Ви неправильно користуєтесь мікрохвильовкою: як розігрівати їжу, щоб не зіпсувати її

Як розігріти страву, щоб вона не пересихала та прогрівалася рівномірно

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Готова їжа в холодильнику може суттєво спростити життя, але одна помилка під час розігрівання здатна перетворити апетитну піцу на сухар, а пасту — на жорстку страву з пересохлими краями. Експерти пояснюють: проблема часто не в самій мікрохвильовці, а в тому, як саме ми нею користуємося.

Фахівці з порталу Good Housekeeping розповіли, чому їжу варто накривати та що допоможе зберегти її соковитою та рівномірно прогріти страву.

Чому їжа пересихає і нагрівається нерівномірно

Мікрохвильова піч нагріває продукти за допомогою електромагнітних хвиль. Вони взаємодіють із молекулами в їжі, зокрема з водою, жирами та цукрами, унаслідок чого продукт поступово нагрівається.

Однак разом із підвищенням температури їжа може втрачати вологу. Особливо це стосується страв, які розігрівають без кришки або іншого захисту від випаровування.

Звідси й знайома багатьом ситуація: у центрі страва ще холодна, а її краї вже гарячі та пересушені. Таке часто трапляється з макаронами, запіканками, піцою та іншими готовими стравами.

Ще одна поширена проблема — бризки. Супи, соуси та інша рідка їжа під час нагрівання можуть розлітатися по внутрішній поверхні мікрохвильовки, після чого залишки доводиться відмивати.

Чому більшість страв варто накривати

Коли їжа накрита, всередині утворюється пара. Вона допомагає утримувати вологу, тому макарони, запіканки та інші страви менше пересихають.

Втім, правило працює не для всіх продуктів. Як зазначають фахівці, накривати їжу не варто, якщо головне завдання — зберегти хрустку текстуру.

Наприклад, деякі смажені страви після тривалого нагрівання під кришкою можуть стати м’якими або розмокнути.

Важлива не лише текстура, а й безпека

Нерівномірне нагрівання може бути не тільки проблемою смаку. Мікрохвильова піч не завжди прогріває їжу однаково по всьому об’єму.

Через це в готовій страві можуть залишатися холодні ділянки. Якщо їжу розігріли недостатньо, це може створювати ризики з точки зору харчової безпеки.

Саме тому фахівці радять не просто поставити тарілку в мікрохвильовку та дочекатися сигналу таймера. Якщо це можливо, страву варто перемішати або перевернути в процесі розігрівання.

Також після завершення нагрівання їжі можна дати трохи постояти. Це дозволяє теплу краще розподілитися по всій страві.

Чим накривати їжу в мікрохвильовці

За рекомендаціями експертів, для продуктів, які легко пересихають, можна використовувати вологий рушник або серветку.

Такий спосіб допомагає утримати вологу під час нагрівання. Для супів, соусів та інших страв із високим вмістом рідини краще підійде спеціальна кришка з отворами для виходу пари.

Вентиляційні отвори не дають парі накопичуватися всередині контейнера, водночас допомагаючи продуктам нагріватися більш рівномірно.

Що краще не гріти в мікрохвильовці

Не всі продукти та предмети варто ставити в мікрохвильову піч. В окремих випадках це може зіпсувати страву, пошкодити посуд або навіть сам прилад.

Зокрема, краще уникати розігрівання:

їжі в металевому посуді або з металевими елементами — метал може викликати іскріння та пошкодити мікрохвильовку;

— метал може викликати іскріння та пошкодити мікрохвильовку; герметично закритих контейнерів — під час нагрівання всередині накопичується пара, через що ємність може розірватися;

— під час нагрівання всередині накопичується пара, через що ємність може розірватися; яєць у шкаралупі — через тиск, який утворюється всередині, вони можуть луснути;

— через тиск, який утворюється всередині, вони можуть луснути; посуду, не призначеного для використання в мікрохвильовці — деякі види пластику можуть деформуватися під дією високої температури;

— деякі види пластику можуть деформуватися під дією високої температури; страв, для яких важлива хрустка скоринка, — наприклад, піца, смажена картопля або паніровані продукти часто виходять значно кращими після розігрівання в духовці чи на пательні.

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