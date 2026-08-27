Почти все совершают эту ошибку: почему не нужно сразу закрывать дверцу микроволновки

Оставляйте дверцу приоткрытой

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После того как еда разогрелась и сработал таймер, почти все забирают блюдо и на автомате захлопывают дверцу микроволновки. Привычка выглядит безобидной, но именно из-за неё внутри прибора со временем появляются затхлый запах и липкий налёт, от которого потом трудно избавиться.

Во время нагревания из продуктов активно выделяется горячий пар, который оседает на внутренних стенках и дверце прибора. Если сразу после нагрева закрыть микроволновку, внутри образуется эффект парника. Влаге просто некуда деваться, из-за чего она испаряется крайне медленно. Это приводит к застаиванию запахов, а капли соуса и жира буквально въедаются в эмаль, объясняет This Fixed House.

Чтобы избежать появления неприятного запаха, эксперты рекомендуют оставлять дверцу приоткрытой на несколько минут после каждого использования микроволновки. Этого времени достаточно, чтобы тёплый воздух и лишняя влага вышли наружу, а камера успела подсохнуть естественным образом, без дополнительных усилий.

Заодно стоит взять за привычку проверять дно микроволновки на наличие загрязнений внутри прибора. Если их не убрать сразу, при следующем разогреве они попросту пригорают и потом сложнее оттираются.

Фото: Freepik

Если загрязнения всё же засохли, помогает простой приём: миску с водой и небольшим количеством лимонного сока ставят в микроволновку на пару минут, чтобы прибор поработал с этой смесью. Пар от кипящей воды размягчает засохшие пятна на стенках, и после этого их можно снять обычной влажной тряпкой почти без усилий.