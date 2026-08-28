Не давайте жодних обіцянок: що суворо заборонено робити 28 серпня

Цей день присвятити молитві

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У п'ятницю, 28 серпня, за новоюліанським календарем православні християни вшановують преподобного Мойсея Мурина та праведну Анну Пророчицю. Цього ж дня Церква згадує Собор преподобних отців Києво-Печерських.

Мойсей Мурин жив у Єгипті приблизно у IV столітті. У молодості він був рабом, але втік від господаря і приєднався до групи розбійників. Завдяки фізичній силі та безстрашності Мойсей згодом став її ватажком.

Його життя змінилося після глибокого каяття. Мойсей залишив злочинне минуле, прийшов до монастиря і попросив прийняти його до братії. Він почав жити за монастирськими правилами, багато молився, постив і працював над собою. Згодом став священнослужителем і відомим подвижником.

Традиції та прикмети 28 серпня

У народі день називали Анною Скирдницею. Назва пов'язана із завершенням жнив. Останні снопи вивозили з поля і складали у скирти. Цей період був своєрідною межею між літом і осінніми роботами.

Багато павутиння — зима буде морозною та малосніжною.

— зима буде морозною та малосніжною. Гроза 28 серпня — осінь очікували теплою.

— осінь очікували теплою. Береза почала жовтіти — настав час збирати опеньки.

— настав час збирати опеньки. Гуси та журавлі не поспішають відлітати — зима може прийти пізно.

— зима може прийти пізно. Багато горіхів, але мало грибів — чекали сніжної зими.

— чекали сніжної зими. Червоне небо на заході сонця — вірили, що невдовзі погіршиться погода.

— вірили, що невдовзі погіршиться погода. Сильний запах польових трав — до негоди.

Журавлі. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Що не можна робити 28 серпня

Не давайте клятв і необдуманих обіцянок. Сказане цього дня буде складно виконати.

Сказане цього дня буде складно виконати. Не витрачайте останні гроші. Така покупка могла накликати фінансові проблеми. Особливо радили не залишати гаманець зовсім порожнім.

Така покупка могла накликати фінансові проблеми. Особливо радили не залишати гаманець зовсім порожнім. Не сваріться, не пліткуйте і не заздріть. Церква традиційно закликає у святкові дні уникати злості, наклепу, помсти та осуду інших.

Церква традиційно закликає у святкові дні уникати злості, наклепу, помсти та осуду інших. Жінкам радили не займатися важкою роботою. День пропонували присвятити молитві, родині та духовному відпочинку.

День пропонували присвятити молитві, родині та духовному відпочинку. Не поспішайте зі шлюбними пропозиціями та вінчанням. За повір'ям, шлюб, започаткований цього дня, міг виявитися нетривалим.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли відзначається День дідуся у 2026 році. Ми також поділилися ідеями подарунків.