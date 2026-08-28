Не давайте жодних обіцянок: що суворо заборонено робити 28 серпня
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Цей день присвятити молитві
У п'ятницю, 28 серпня, за новоюліанським календарем православні християни вшановують преподобного Мойсея Мурина та праведну Анну Пророчицю. Цього ж дня Церква згадує Собор преподобних отців Києво-Печерських.
Мойсей Мурин жив у Єгипті приблизно у IV столітті. У молодості він був рабом, але втік від господаря і приєднався до групи розбійників. Завдяки фізичній силі та безстрашності Мойсей згодом став її ватажком.
Його життя змінилося після глибокого каяття. Мойсей залишив злочинне минуле, прийшов до монастиря і попросив прийняти його до братії. Він почав жити за монастирськими правилами, багато молився, постив і працював над собою. Згодом став священнослужителем і відомим подвижником.
Традиції та прикмети 28 серпня
У народі день називали Анною Скирдницею. Назва пов'язана із завершенням жнив. Останні снопи вивозили з поля і складали у скирти. Цей період був своєрідною межею між літом і осінніми роботами.
- Багато павутиння — зима буде морозною та малосніжною.
- Гроза 28 серпня — осінь очікували теплою.
- Береза почала жовтіти — настав час збирати опеньки.
- Гуси та журавлі не поспішають відлітати — зима може прийти пізно.
- Багато горіхів, але мало грибів — чекали сніжної зими.
- Червоне небо на заході сонця — вірили, що невдовзі погіршиться погода.
- Сильний запах польових трав — до негоди.
Що не можна робити 28 серпня
- Не давайте клятв і необдуманих обіцянок. Сказане цього дня буде складно виконати.
- Не витрачайте останні гроші. Така покупка могла накликати фінансові проблеми. Особливо радили не залишати гаманець зовсім порожнім.
- Не сваріться, не пліткуйте і не заздріть. Церква традиційно закликає у святкові дні уникати злості, наклепу, помсти та осуду інших.
- Жінкам радили не займатися важкою роботою. День пропонували присвятити молитві, родині та духовному відпочинку.
- Не поспішайте зі шлюбними пропозиціями та вінчанням. За повір'ям, шлюб, започаткований цього дня, міг виявитися нетривалим.
Раніше "Телеграф" розповідав, коли відзначається День дідуся у 2026 році. Ми також поділилися ідеями подарунків.