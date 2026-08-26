В Україні хочуть встановити нове державне жіноче свято

Авторка ідеї переконана, що жіночу взаємопідтримку необхідно популяризувати

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Українка пропонує встановити нове державне свято — День найкращих подруг (День жіночої солідарності та взаємопідтримки). Вона закликає, щоб воно відзначалося щороку 11 серпня.

Відповідну петицію №22/268668-еп на сайті президента 21 серпня України опублікувала Анна Сбоєва. Вона пояснила свою пропозицію тим, що українські жінки є однією з головних рушійних сил нашого суспільства, оборони, волонтерського руху та збереження національної свідомості.

"На плечах українок тримається тил, виховання майбутніх поколінь, а тисячі з них зі зброєю в руках захищають державу на фронті. Увесь цей надлюдський тиск та виклики сьогодення жінки долають завдяки унікальному історичному феномену — жіночій солідарності, сестринству та міцній дружбі", — йдеться у зверненні.

Авторка петиції наводить історичні приклади української жіночої дружби. Серед них — Леся Українка та Ольга Кобилянська, Олена Пчілка та Наталія Кобринська, які разом закладали фундамент українського фемінізму та ідентичності.

На думку авторки ініціативи, запровадження Дня найкращих подруг на державному рівні дозволить:

популяризувати культуру взаємопідтримки та солідарності серед українських жінок

підкреслити важливість ментального здоров'я та ролі дружнього спілкування

визнати та подякувати українському жіноцтву за їхню єдність і внесок у збереження нації

Щоб петицію розглянув президент України Володимир Зеленський, вона має набрати 25 тисяч голосів. Станом на момент опублікування матеріалу, її підписали 326 людей. До кінця голосування залишилося 88 днів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що 30 липня в Україні та світі відзначають Міжнародний день дружби.