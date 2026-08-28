Не давайте никаких обещаний: что строго запрещено делать 28 августа
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Этот день посвятить молитве
В пятницу, 28 августа, по новоюлианскому календарю православные христиане чтят преподобного Моисея Мурина и праведную Анну Пророчицу. В этот же день Церковь вспоминает Собор преподобных отцов Киево-Печерских.
Моисей Мурин жил в Египте примерно в IV веке. В молодости он был рабом, но бежал от хозяина и присоединился к группе разбойников. Благодаря физической силе и бесстрашию Моисей впоследствии стал ее предводителем.
Его жизнь изменилась после глубокого раскаяния. Моисей оставил преступное прошлое, пришел в монастырь и попросил принять его в братию. Он начал жить по монастырским правилам, много молился, постился и работал над собой. Впоследствии стал священнослужителем и известным подвижником.
Традиции и приметы 28 августа
В народе день называли Анной Скирдницей. Название связано с завершением жатвы. Последние снопы вывозили с поля и складывали в скирды. Этот период был своеобразным пределом между летом и осенними работами.
- Много паутины – зима будет морозной и малоснежной.
- Гроза 28 августа – осень ожидали теплой.
- Береза начала желтеть — пора собирать опята.
- Гуси и журавли не спешат улетать – зима может прийти поздно.
- Много орехов, но мало грибов ждали снежной зимы.
- Красное небо на закате — верили, что вскоре ухудшится погода.
- Сильный запах полевых трав – к непогоде.
Что нельзя делать 28 августа
- Не давайте клятв и необдуманных обещаний. Сказанное в этот день будет сложно выполнить.
- Не тратьте последние деньги. Такая покупка могла навлечь финансовые проблемы. Особенно советовали не оставлять кошелек совсем пустым.
- Не ссорьтесь, не сплетничайте и не завидуйте. Церковь традиционно призывает в праздничные дни избегать злобы, клеветы, мести и осуждения других.
- Женщинам советовали не заниматься тяжелой работой. День предлагали посвятить молитве, семье и духовному отдыху.
- Не торопитесь с брачными предложениями и венчанием. По поверью, брак, начатый в этот день, мог оказаться непродолжительным.
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