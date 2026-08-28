Не давайте никаких обещаний: что строго запрещено делать 28 августа

Этот день посвятить молитве

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В пятницу, 28 августа, по новоюлианскому календарю православные христиане чтят преподобного Моисея Мурина и праведную Анну Пророчицу. В этот же день Церковь вспоминает Собор преподобных отцов Киево-Печерских.

Моисей Мурин жил в Египте примерно в IV веке. В молодости он был рабом, но бежал от хозяина и присоединился к группе разбойников. Благодаря физической силе и бесстрашию Моисей впоследствии стал ее предводителем.

Его жизнь изменилась после глубокого раскаяния. Моисей оставил преступное прошлое, пришел в монастырь и попросил принять его в братию. Он начал жить по монастырским правилам, много молился, постился и работал над собой. Впоследствии стал священнослужителем и известным подвижником.

Традиции и приметы 28 августа

В народе день называли Анной Скирдницей. Название связано с завершением жатвы. Последние снопы вывозили с поля и складывали в скирды. Этот период был своеобразным пределом между летом и осенними работами.

Много паутины – зима будет морозной и малоснежной.

– зима будет морозной и малоснежной. Гроза 28 августа – осень ожидали теплой.

– осень ожидали теплой. Береза начала желтеть — пора собирать опята.

— пора собирать опята. Гуси и журавли не спешат улетать – зима может прийти поздно.

– зима может прийти поздно. Много орехов, но мало грибов ждали снежной зимы.

ждали снежной зимы. Красное небо на закате — верили, что вскоре ухудшится погода.

— верили, что вскоре ухудшится погода. Сильный запах полевых трав – к непогоде.

Журавли. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

Что нельзя делать 28 августа

Не давайте клятв и необдуманных обещаний. Сказанное в этот день будет сложно выполнить.

Сказанное в этот день будет сложно выполнить. Не тратьте последние деньги. Такая покупка могла навлечь финансовые проблемы. Особенно советовали не оставлять кошелек совсем пустым.

Такая покупка могла навлечь финансовые проблемы. Особенно советовали не оставлять кошелек совсем пустым. Не ссорьтесь, не сплетничайте и не завидуйте. Церковь традиционно призывает в праздничные дни избегать злобы, клеветы, мести и осуждения других.

Церковь традиционно призывает в праздничные дни избегать злобы, клеветы, мести и осуждения других. Женщинам советовали не заниматься тяжелой работой. День предлагали посвятить молитве, семье и духовному отдыху.

День предлагали посвятить молитве, семье и духовному отдыху. Не торопитесь с брачными предложениями и венчанием. По поверью, брак, начатый в этот день, мог оказаться непродолжительным.

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