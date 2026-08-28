Перевірте перед виходом: який прилад категорично заборонено лишати ввімкненим в мережу

Проста звичка вбереже від великих проблем

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Аерогриль зараз є на багатьох кухнях, тому важливо знати, що цей прилад не можна залишати ввімкненим у мережу, коли він не використовується. В принципі, це стосується усієї побутової техніки, яка має цифровий дисплей.

Про це розповів американський інженер-електрик Джеррі Пун. За його словами, аерогриль, або як ще називають цей прилад — мультипіч, завжди потрібно вмикати безпосередньо у розетку, не використовуючи подовжувачі.

Також не можна залишати аерогриль увімкненим у мережу між використаннями. Кожного разу витягайте шнур з розетки після того, як приготували страву.

Аерогриль. Фото: unicornbike

Річ у тім, що через несправність всередині техніки, яка виділяє тепло, або у її шнурі може статися пожежа. Навіть якщо прилад вимкнений, але не відключений від мережі.

"Вимкнено" не завжди означає безпечно. Деякі пристрої все ще мають живлення, коли вони вимкнені, особливо ті, що мають режим очікування, цифровий дисплей або пульт дистанційного керування", — пояснив електрик.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому аерогриль витісняє духовки та мікрохвильовки. Цей настільний електроприлад, який готує їжу шляхом циркуляції гарячого повітря навколо продуктів, набуває все більшої популярності. Він простий та зручний у використанні.