У ящику під духовкою зберігають сковорідки, але це неправильно: ось для чого він потрібний насправді

Цей простір можна використовувати більш практично

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Майже на кожній кухні під духовкою є висувний ящик, і майже кожен складає туди сковороди, форми для випікання та решітки, які більше нікуди не вміщуються. Ось тільки виробники побутової техніки проектували його зовсім не для зберігання посуду.

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Висувний ящик від початку у більшості плит та духовок задуманий як підігрівальний. Він здатний підтримувати температуру в діапазоні 40–75 °C. Цього достатньо, щоб тримати теплими тарілки, готові страви або гарніри, поки на плиті чи в духовці готується решта вечері. Завдяки цьому не виникає проблеми, коли одна страва остигає, поки вариться інша.

Чому варто подавати страви на підігрітих тарілках

Кераміка і порцеляна швидко забирають тепло у їжі, через що гаряча вечеря через кілька хвилин перетворюється на ледве теплу, пояснюють експерти з dom.wprost.pl. Якщо попередньо прогріти посуд хоча б до 50-60 °C, страва довше залишається теплою. До того ж такі страви смачніші, ніж розігріті у мікрохвильовій печі.

Як зрозуміти, що ящик з підігрівом

Не всі моделі духовок оснащені цією функцією. Щоб перевірити, варто заглянути до інструкції до приладу. Вірна ознака того, що перед вами повноцінний ящик з підігрівом — окрема панель управління, термостат або вбудований термометр поряд з ним. Якщо управління немає, а ящик нагрівається лише злегка за рахунок тепла самої духовки, використовувати його для підігріву їжі також можна, але ефект буде не такий відчутний.

Ящик з підігрівом. Фото згенероване ШІ

Як доглядати за ящиком і що в ньому не можна зберігати

Якщо використовувати ящик за прямим призначенням, важливо ретельно стежити за його чистотою. Чистити ящик під духовкою можна:

розчином оцту з водою в пропорції 1:1 щоб прибрати наліт і запахи;

щоб прибрати наліт і запахи; пастою з харчової соди , щоб розчинити жир;

, щоб розчинити жир; водою з лимоном, щоб освіжити поверхню.

Крім того, у ящику з підігрівом не рекомендується зберігати посуд із пластиковими ручками та іншими елементами, які можуть розплавитись від високої температури. Безпечно зберігати в ньому посуд із кераміки, нержавіючої сталі та термостійкого скла.

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