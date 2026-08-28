Проверьте перед выходом: какой прибор категорически запрещено оставлять включенным в сеть
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Простая привычка убережет от больших проблем
Аэрогриль сейчас есть на многих кухнях, поэтому важно знать, что этот прибор нельзя оставлять включенным в сеть, когда он не используется. В принципе это касается всей бытовой техники с цифровым дисплеем.
Об этом рассказал американский инженер-электрик Джерри Пун. По его словам, аэрогриль, или, как еще называют этот прибор — мультипечь, всегда нужно включать непосредственно в розетку, не используя удлинители.
Также нельзя оставлять аэрогриль включенным в сеть между использованиями. Каждый раз вытаскивайте шнур из розетки после того, как приготовили блюдо.
Дело в том, что из-за неисправности внутри техники, выделяющей тепло, или в ее шнуре, может произойти пожар. Даже если устройство выключено, но не отключено от сети.
"Выключено" не всегда означает безопасно. В некоторых устройствах все еще сохраняется питание, когда они выключены, особенно в имеющих режим ожидания, цифровой дисплей или пульт дистанционного управления», — пояснил электрик.
Ранее "Телеграф" рассказывал, почему аэрогриль вытесняет духовки и микроволновки. Этот настольный электроприбор, готовящий пищу путем циркуляции горячего воздуха вокруг продуктов, приобретает все большую популярность. Он простой и удобный в использовании.