Проверьте перед выходом: какой прибор категорически запрещено оставлять включенным в сеть

Простая привычка убережет от больших проблем

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Аэрогриль сейчас есть на многих кухнях, поэтому важно знать, что этот прибор нельзя оставлять включенным в сеть, когда он не используется. В принципе это касается всей бытовой техники с цифровым дисплеем.

Об этом рассказал американский инженер-электрик Джерри Пун. По его словам, аэрогриль, или, как еще называют этот прибор — мультипечь, всегда нужно включать непосредственно в розетку, не используя удлинители.

Также нельзя оставлять аэрогриль включенным в сеть между использованиями. Каждый раз вытаскивайте шнур из розетки после того, как приготовили блюдо.

Аэрогриль. Фото: unicornbike

Дело в том, что из-за неисправности внутри техники, выделяющей тепло, или в ее шнуре, может произойти пожар. Даже если устройство выключено, но не отключено от сети.

"Выключено" не всегда означает безопасно. В некоторых устройствах все еще сохраняется питание, когда они выключены, особенно в имеющих режим ожидания, цифровой дисплей или пульт дистанционного управления», — пояснил электрик.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему аэрогриль вытесняет духовки и микроволновки. Этот настольный электроприбор, готовящий пищу путем циркуляции горячего воздуха вокруг продуктов, приобретает все большую популярность. Он простой и удобный в использовании.