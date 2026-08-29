Зв’язок без світла — не проблема? Люди діляться способами лишатися на зв'язку у блекаути

Як українці вирішують проблему зв’язку під час відключень

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Можливі відключення електроенергії знову змушують українців шукати способи залишатися на зв’язку та користуватися інтернетом.

Про це свідчить опитування "Телеграфа" серед своїх читачів у Facebook. Редакція поцікавилася у користувачів: "Як ви вирішуєте питання зв’язку та інтернету під час відключень світла?"

Павербанк — найпростіше рішення

Судячи з відповідей читачів, одним із найпоширеніших варіантів залишається павербанк. Його використовують не лише для заряджання смартфона, а й для підтримки роботи роутера.

"Павербанк до роутера".

Інша користувачка зазначила, що під час відключень живить від акумуляторів одразу кілька пристроїв:

"Ставлю роутер та комп на павербанки. Київстар інтернет тримає. Можна роздати мобільний інтернет".

Ще один варіант — зарядна станція. У коментарях також згадували технологію GPON, яка дозволяє підтримувати інтернет-з'єднання навіть за відсутності електроенергії за умови резервного живлення обладнання.

"GPON + зарядная станци".

Генератори допомагають пережити довгі відключення

Для тих, кому потрібно забезпечити електроенергією більше пристроїв, читачі називають генератори. Їх запускають, коли відключення затягуються.

"Запускаю генератор і користуюсь".

"Роздаю мобільний. Проблем не бачу. Або включаю генератор".

Водночас для частини людей питання інтернету вирішується простіше — вони використовують мобільний зв'язок як резервний канал.

Без інтернету теж можна обійтися

Деякі читачі наголошують: відсутність інтернету на певний час не є критичною проблемою. Одина із користувачок розповіла, що заздалегідь завантажує на планшет фільми та музику.

"Зв'язок є, дуже рідко не було. Без інтернету можно прожити, є планшет, на ньому є фільми, музика. Є павербанк".

Інші використовують час без мережі для книжок чи офлайн-розваг.

"Читаю книжки".

"Ми качали ігри грали коли інтернету не було".

Для когось відсутність світла — не найбільша проблема

У коментарях є й досвід людей, які пережили значно складніші обставини. Одина із читачок розповіла, що у 2022 році її родина тривалий час залишалася без електрики, зв'язку та інтернету, а також пережила окупацію.

"В 22 жили місяць без світла, без зв'язку, без інтернету,ще й три тижні в окупації. Повірте,саме страшніше,це окупація, безправ'я. А що немає світла чи інтернету,це ще не страшно,колись буде".

Водночас частина читачів зізналася, що не має спеціального рішення на випадок тривалих відключень.

"Ніяк".

Ще одина коментаторка зазначила, що у разі проблем із заряджанням планує користуватися пунктами незламності:

"Шукаю пункт незламності, павербанку нема".

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Київраді розповіли, до чого готуватися столиці взимку.