Зв’язок без світла — не проблема? Люди діляться способами лишатися на зв'язку у блекаути
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Як українці вирішують проблему зв’язку під час відключень
Можливі відключення електроенергії знову змушують українців шукати способи залишатися на зв’язку та користуватися інтернетом.
Про це свідчить опитування "Телеграфа" серед своїх читачів у Facebook. Редакція поцікавилася у користувачів: "Як ви вирішуєте питання зв’язку та інтернету під час відключень світла?"
Павербанк — найпростіше рішення
Судячи з відповідей читачів, одним із найпоширеніших варіантів залишається павербанк. Його використовують не лише для заряджання смартфона, а й для підтримки роботи роутера.
"Павербанк до роутера".
Інша користувачка зазначила, що під час відключень живить від акумуляторів одразу кілька пристроїв:
"Ставлю роутер та комп на павербанки. Київстар інтернет тримає. Можна роздати мобільний інтернет".
Ще один варіант — зарядна станція. У коментарях також згадували технологію GPON, яка дозволяє підтримувати інтернет-з'єднання навіть за відсутності електроенергії за умови резервного живлення обладнання.
"GPON + зарядная станци".
Генератори допомагають пережити довгі відключення
Для тих, кому потрібно забезпечити електроенергією більше пристроїв, читачі називають генератори. Їх запускають, коли відключення затягуються.
"Запускаю генератор і користуюсь".
"Роздаю мобільний. Проблем не бачу. Або включаю генератор".
Водночас для частини людей питання інтернету вирішується простіше — вони використовують мобільний зв'язок як резервний канал.
Без інтернету теж можна обійтися
Деякі читачі наголошують: відсутність інтернету на певний час не є критичною проблемою. Одина із користувачок розповіла, що заздалегідь завантажує на планшет фільми та музику.
"Зв'язок є, дуже рідко не було. Без інтернету можно прожити, є планшет, на ньому є фільми, музика. Є павербанк".
Інші використовують час без мережі для книжок чи офлайн-розваг.
"Читаю книжки".
"Ми качали ігри грали коли інтернету не було".
Для когось відсутність світла — не найбільша проблема
У коментарях є й досвід людей, які пережили значно складніші обставини. Одина із читачок розповіла, що у 2022 році її родина тривалий час залишалася без електрики, зв'язку та інтернету, а також пережила окупацію.
"В 22 жили місяць без світла, без зв'язку, без інтернету,ще й три тижні в окупації. Повірте,саме страшніше,це окупація, безправ'я. А що немає світла чи інтернету,це ще не страшно,колись буде".
Водночас частина читачів зізналася, що не має спеціального рішення на випадок тривалих відключень.
"Ніяк".
Ще одина коментаторка зазначила, що у разі проблем із заряджанням планує користуватися пунктами незламності:
"Шукаю пункт незламності, павербанку нема".
Раніше "Телеграф" розповідав, що в Київраді розповіли, до чого готуватися столиці взимку.