Після атаки окупований схід лишився без світла. Що відомо про ТЕС у Щасті (фото)

Деякі канали пишуть, що блекаут також накрив окуповані території Херсонщини та Запорізької області

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В ніч на п'ятницю, 28 серпня, безпілотники атакували теплову електростанцію в місті Щастя Луганської області, виникла пожежа. Внаслідок атаки на окупованих частинах Донецької та Луганської областей стався блекаут.

Про це повідомляє Telegram-канал Exilenova+. Водночас Telegram-канал ASTRA з посиланням на місцеві пабліки пише, що світло зникло також на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей.

Пожежа на ТЕС після вибухів. Фото: Exilenova+

Вогонь було видно здалеку. Фото: Exilenova+

Луганська ТЕС потрапила під удар — що про неї відомо

Росіяни захопили місто Щастя 28 лютого 2022 року. Після окупації вони оголосили про так звану "націоналізацію" ТЕС. Енергоблоки станції задіяли для покриття дефіциту потужностей на окупованій частині Луганщини.

Шість енергоблоків ТЕС діють, ще два законсервовані, вони вичерпали свої проєктні ресурси. Станція забезпечує близько 80% потреб окупованого регіону в електроенергії.

Крім того, Луганська ТЕС є ключовим об'єктом для підтримки російського військово-промислового потенціалу на сході України. Станція забезпечує енергією військові бази, ремонтні підприємства, вугільні шахти та залізничну інфраструктуру, яку російська армія використовує для постачання угруповань військ.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 24 серпня в Росії було атаковано одразу три логістичні центри Ozon. Під удар потрапили об'єкти у Адигеї, Ставропольському краї, Дагестані, а також після атаки загорівся логістичний хаб у Краснодарі.