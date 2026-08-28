Сподівання на Бога та погоду, – в Київраді розповіли, до чого готуватися столиці взимку

Опалювальний сезон почнеться, але тепло може дійти не до всіх

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Києву варто готуватися до важкої зими, адже існує реальний ризик, що план стійкості столиці не буде виконаний.

Про це в коментарі "Телеграфу" заявив голова фракції "Слуга народу" у Київраді Андрій Вітренко.

За словами депутата, з фінансуванням плану стійкості немає проблем, але є проблеми з виконанням необхідних робіт.

– Насправді ніхто не знає, що буде. Станом на сьогодні, кошти освоєні на 20-25% і на 40% виконані роботи. Чому така різниця? Тому що не всі акти підписані, не проплачені. Грошей більше, ніж достатньо. Та ситуація буде важка. Все залежить від інтенсивності атак ворога, а ми бачимо, що вони і зараз інтенсивні. Тому насправді нас очікує важка зима. Дай Боже, нам пощастить і взимку буде тепло, а не "мінус" 20, як було минулої зими, а хоча б 5-7 градусів морозу. Тоді у нас ще є шанси, – зазначив Вітренко.

Непевною залишається ситуація з теплопостачанням на житлову масиві Троєщина, де минулої зими становище місцевих мешканців було особливо критичним.

– В плані стійкості це враховано. Однак по тепловій енергії не врахована значна частина міста, адже немає підрядників. Зараз ми гасимо "пожежу", щоб підключити [до тепла]максимальну кількість будинків. Але знову ж таки, зараз всі ОСББ, житлові кооперативи мають готувати свої будинки до складної зими. Треба прискорюватись. 15 листопада розпочнеться опалювальний сезон, але роботи в плані стійкості прописані до 31 грудня, тому що це кінець бюджетного періоду. Тому цей розрив між 15 листопада і 31 грудня буде дуже важким. Коли опалювальний сезон розпочнеться де-юре, але лише частково може розпочатися де-факто, – підкреслив депутат Київради.

У підсумку, за словами Андрія Вітренко, залишається велика вірогідність, що план стійкості Києва не буде виконаний на 100%.

Нагадаємо, "Телеграф" розповідав, що за словами нардепа від "Слуги народу", члена комітету ВР з питань енергетики Сергія Нагорняка, шість обласних центрів України ризикують взимку залишитись без тепла.