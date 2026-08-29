Связь без света — не проблема? Люди делятся способами оставаться на связи во время блэкаутов
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Как украинцы решают проблему связи во время отключений
Возможные отключения электроэнергии снова заставляют украинцев искать способы оставаться на связи и пользоваться интернетом.
Об этом свидетельствует опрос "Телеграфа" среди своих читателей в Facebook. Редакция поинтересовалась у пользователей: "Как вы решаете вопрос связи и интернета во время отключений света?"
Повербанк — самое простое решение
Судя по ответам читателей, одним из самых распространенных вариантов остается повербанк. Его используют не только для зарядки смартфона, но и для поддержания работы роутера.
"Павербанк к роутеру".
Другая пользователь отметила, что во время отключения питает от аккумуляторов сразу несколько устройств:
"Ставлю роутер и комп на павербанки. Киевстар интернет держит. Можно раздать мобильный интернет".
Еще один вариант – зарядная станция. В комментариях также упоминали технологию GPON, которая позволяет поддерживать интернет-соединение даже при отсутствии электроэнергии при резервном питании оборудования.
"GPON + зарядные станции".
Генераторы помогают пережить долгие отключения
Для тех, кому нужно снабдить электроэнергией больше устройств, читатели рекомендуют генераторы. Их запускают, когда отключения затягиваются.
"Запускаю генератор и пользуюсь".
"Раздаю мобильный. Проблем не вижу. Или включаю генератор".
В то же время, для части людей вопрос интернета решается проще — они используют мобильную связь как резервный канал.
Без интернета тоже можно обойтись
Некоторые читатели отмечают: отсутствие интернета на время не является критической проблемой. Одна из пользователей рассказала, что заранее загружает на планшет фильмы и музыку.
"Связь есть, очень редко не было. Без интернета можно прожить, есть планшет, на нем есть фильмы, музыка. Есть павербанк".
Другие используют время без сети для книг или офлайн-развлечений.
"Читаю книги".
"Мы качали игры, играли когда интернета не было".
Для кого-то отсутствие света – не самая большая проблема
В комментариях есть и опыт людей, переживших гораздо более сложные обстоятельства. Одна из читательниц рассказала, что в 2022 году ее семья долгое время оставалась без электричества, связи и интернета, а также пережила оккупацию.
"В 22 жили месяц без света, без связи, без интернета, еще и три недели в оккупации. Поверьте, самое страшное, это оккупация, бесправие. А что нет света или интернета, это еще не страшно, когда-нибудь будет".
В то же время, часть читателей призналась, что не имеет специального решения на случай длительных отключений.
"Никак".
Еще одина читательница отметила, что в случае проблем с зарядкой планирует пользоваться пунктами несокрушимости:
"Ищу пункт несокрушимости, павербанка нет".
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