Связь без света — не проблема? Люди делятся способами оставаться на связи во время блэкаутов

Как украинцы решают проблему связи во время отключений

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Возможные отключения электроэнергии снова заставляют украинцев искать способы оставаться на связи и пользоваться интернетом.

Об этом свидетельствует опрос "Телеграфа" среди своих читателей в Facebook. Редакция поинтересовалась у пользователей: "Как вы решаете вопрос связи и интернета во время отключений света?"

Повербанк — самое простое решение

Судя по ответам читателей, одним из самых распространенных вариантов остается повербанк. Его используют не только для зарядки смартфона, но и для поддержания работы роутера.

"Павербанк к роутеру".

Другая пользователь отметила, что во время отключения питает от аккумуляторов сразу несколько устройств:

"Ставлю роутер и комп на павербанки. Киевстар интернет держит. Можно раздать мобильный интернет".

Еще один вариант – зарядная станция. В комментариях также упоминали технологию GPON, которая позволяет поддерживать интернет-соединение даже при отсутствии электроэнергии при резервном питании оборудования.

"GPON + зарядные станции".

Генераторы помогают пережить долгие отключения

Для тех, кому нужно снабдить электроэнергией больше устройств, читатели рекомендуют генераторы. Их запускают, когда отключения затягиваются.

"Запускаю генератор и пользуюсь".

"Раздаю мобильный. Проблем не вижу. Или включаю генератор".

В то же время, для части людей вопрос интернета решается проще — они используют мобильную связь как резервный канал.

Без интернета тоже можно обойтись

Некоторые читатели отмечают: отсутствие интернета на время не является критической проблемой. Одна из пользователей рассказала, что заранее загружает на планшет фильмы и музыку.

"Связь есть, очень редко не было. Без интернета можно прожить, есть планшет, на нем есть фильмы, музыка. Есть павербанк".

Другие используют время без сети для книг или офлайн-развлечений.

"Читаю книги".

"Мы качали игры, играли когда интернета не было".

Для кого-то отсутствие света – не самая большая проблема

В комментариях есть и опыт людей, переживших гораздо более сложные обстоятельства. Одна из читательниц рассказала, что в 2022 году ее семья долгое время оставалась без электричества, связи и интернета, а также пережила оккупацию.

"В 22 жили месяц без света, без связи, без интернета, еще и три недели в оккупации. Поверьте, самое страшное, это оккупация, бесправие. А что нет света или интернета, это еще не страшно, когда-нибудь будет".

В то же время, часть читателей призналась, что не имеет специального решения на случай длительных отключений.

"Никак".

Еще одина читательница отметила, что в случае проблем с зарядкой планирует пользоваться пунктами несокрушимости:

"Ищу пункт несокрушимости, павербанка нет".

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