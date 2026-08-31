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Будуть як із магазину: перевірений спосіб повернути ідеальний вигляд кроксам

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
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Автор
Крокси
Крокси. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Crocs легко зіпсувати, якщо вибрати неправильну температуру води для миття

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Через зручність та легкість крокси обирають для повсякденного носіння та активного відпочинку цілий рік. З часом навіть на найміцнішому матеріалі з'являються в'їдені плями та темні розводи. Щоб повернути улюбленим сабо первозданний вигляд, важливо знати нюанси догляду й не припускатися помилок під час миття.

Про те, як доглядати за Crocs правильно, написало видання Apartment Therapy.

Крокси славляться не лише легкістю, а й довговічністю. При цьому матеріал, з якого виготовлене це взуття, дуже чутливий до термічного впливу. Використання гарячої води або спроба випрати крокси у пральній машині призводять до того, що взуття швидко втрачає форму та зменшується в розмірі.

Як правильно почистити крокси

  1. Зніміть із взуття декоративні значки Jibbitz.
  2. Змийте з поверхні великий пісок і бруд прохолодною водою.
  3. Приготуйте розчин із теплої води (температурою не вище 40 градусів) і м'якого мила.
  4. Використовуючи м'яку губку або щітку, обережно обробіть усі вигини та вентиляційні отвори.
Як правильно мити крокси — покрокова інструкція
Фото згенероване ШІ

Якщо на світлих моделях залишилися стійкі плями, з ними легко впорається кашка з харчової соди та води. Після миття ретельно обполосніть сабо та залиште їх сушитися виключно на повітрі в тіні. Прямі сонячні промені та батареї опалення деформують крокси так само сильно, як і окріп.

Раніше "Телеграф" розповідав, як прати кросівки, щоб не зіпсувати їх.

Теги:
#Взуття #Прання #Лайфхак