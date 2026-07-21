Рушники перестали вбирати воду: ось у чому справжня причина та як це виправити

Рушники важливо правильно прати та сушити

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Якщо улюблений рушник раптом став жорстким, "скляним" на дотик і майже не вбирає воду після душу, справа не в його якості. Найчастіше проблема в тому, що рушник неправильно прали та сушили.

Фахівці з догляду за текстилем пояснюють, що причиною жорсткості найчастіше стає накопичення різних відкладень на волокнах тканини у поєднанні з неправильним пранням та сушінням.

Нові рушники нерідко покривають силіконовими сумішами, які роблять їх м'якими на дотик, але тимчасово знижують вологопоглинання. Саме тому перед першим використанням рушник варто випрати один-два рази.

Далі вбиральні властивості рушника можуть знижуватися через неправильне прання. У переповненому барабані пральної машини рушники не виполікуються як слід. Через це у волокнах залишаються шкірний жир, частки мийного засобу та бруд.

Використання кондиціонера для прання теж не йде на користь. Він залишає на тканині восковий шар, через який рушник стає м'якшим на дотик, але гірше вбирає воду. Схожий ефект дають жорстка вода з високим вмістом кальцію та магнію, а також надлишок прального порошку, який не виполікується до кінця.

Не меншу роль відіграє сушіння. Мокрі рушники, які довго не висихають, вкриваються пліснявою та неприємним запахом, а занадто гаряче повітря в сушильній машині руйнує волокна й знижує їхню здатність вбирати воду.

Як повернути рушникам м’якість і поглинання

Періть рушники окремо від решти білизни, не перевантажуючи барабан машини.

Раз на кілька місяців запускайте програму очищення пральної машини з порошком або столовим оцтом.

Відмовтеся від кондиціонера для білизни.

Сушіть рушники на повітрі або в сушильній машині за низької та середньої температури.

Використовуйте менше високоякісного концентрованого порошку та уникайте агресивних відбілювачів.

Рушники будуть м'якими, якщо правильно за ними доглядати. Фото: Freepik

Як "реанімувати" вже зіпсовані рушники