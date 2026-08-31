Будут как из магазина: проверенный способ вернуть идеальный вид кроксам
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Crocs легко испортить, если выбрать неправильную температуру воды для мытья
Из-за удобства и легкости кроксы выбирают для повседневной носки и активного отдыха круглый год. Со временем даже на самом прочном материале появляются въевшиеся пятна и темные разводы. Чтобы вернуть любимым сабо первозданный вид, важно знать нюансы ухода и не совершать ошибок при мытье.
О том, как ухаживать за Crocs правильно, написало издание Apartment Therapy.
Кроксы славятся не только легкостью, но и долговечностью. При этом материал, из которого сделана эта обувь, очень чувствителен к термическому воздействию. Использование горячей воды или попытка постирать кроксы в стиральной машине приводят к тому, что обувь быстро теряет форму и уменьшается в размере.
Как правильно почистить кроксы
- Снимите с обуви декоративные значки Jibbitz.
- Смойте с поверхности крупный песок и грязь прохладной водой.
- Приготовьте раствор из теплой воды (температурой не выше 40 градусов) и мягкого мыла.
- Используя мягкую губку или щетку, аккуратно обработайте все изгибы и вентиляционные отверстия.
Если на светлых моделях остались стойкие пятна, с ними легко справится кашица из пищевой соды и воды. После мытья тщательно ополосните сабо и оставьте их сушиться исключительно на воздухе в тени. Прямые солнечные лучи и батареи отопления деформируют кроксы так же сильно, как и кипяток.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как стирать кроссовки, чтобы не испортить их.