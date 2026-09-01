Дружина з інвалідністю — не завжди підстава для відстрочки: які ключові умови

Потрібно врахувати нюанси при оформленні документа

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Чи може чоловік оформити відстрочку від призову або звільнитися з військової служби, якщо його дружина має інвалідність. Відповідь залежить від того, про що саме йдеться — відстрочку чи звільнення, адже в кожному випадку діють свої умови.

Адвокатка Дар'я Тарасенко детально пояснила, коли військовозобов'язані українці можуть отримати відстрочку або звільнитись зі служби за сімейними обставинами.

Якщо дружина має I або II групу інвалідності, відстрочку від призову можна оформити. Для III групи потрібно додатково враховувати причину інвалідності.

Інвалідність дружини може дати чоловікові відстрочку від мобілізації, але не в усіх випадках. Фото: Telegram адвокатки Дар'ї Тарасенко

Зокрема, відстрочка можлива, якщо інвалідність дружини пов’язана з онкологічним захворюванням, відсутністю кінцівки (кінцівок), кисті руки (кистей рук), стопи ноги (стоп ніг) або одного з парних органів. Також враховуються випадки, коли у дружини є онкологія, психічний розлад, церебральний параліч або інший паралітичний синдром. За таких обставин можна оформити відстрочку.

Адвокатка назвала випадки, коли чоловік має право на відстрочку у разі інвалідності дружини. Фото: Telegram адвокатки Дар'ї Тарасенко

Інші правила діють, якщо чоловік уже проходить військову службу та хоче звільнитися. За I або II групи інвалідності дружини звільнення можливе, якщо вона потребує постійного стороннього догляду. Для III групи також враховуються причина інвалідності та наявність зазначених захворювань або станів.

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