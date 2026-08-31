Номер один для ТЦК: хто з українців може отримати повістку в першу чергу цієї осені

В армії є підвищений попит на дефіцитні спеціальності

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В Україні продовжує діяти загальна мобілізація, під час якої багатьом чоловікам вручають повістки від ТЦК. При цьому, деякі категорії військовозобов'язаних можуть бути більш затребувані в армії, ніж інші.

"Телеграф" розповідає про те, кого можуть мобілізувати в першу чергу восени 2026 року.

Детальніше про це читайте у матеріалі: "Хто втратить бронь і кому прийде повістка в першу чергу: головне про мобілізацію з 1 вересня".

Як зазначає "24 канал", загальний призов відбувається у плановому режимі, проте армія має чіткі пріоритети щодо укомплектування Сил оборони. Першочергово повістки одержують чоловіки віком від 25 до 60 років без досвіду служби, які не мають відстрочки або броні, а також військовозобов’язані з практичним досвідом або офіцери запасу.

Крім того, в армії є підвищений попит на спеціальності, які вважаються дефіцитними. Ймовірно, у таких громадян вищий шанс отримати повістку раніше за інших. Раніше в Міноборони України пояснювали, що серед таких спеціальностей:

оператори дронів;

IT-фахівці;

водії;

стрілки;

розвідники.

Мобілізація восени

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні пропонують запровадити поетапну демобілізацію чоловіків віком понад 50 років та припинення їхнього призову на службу.