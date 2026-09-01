Жена с инвалидностью – не всегда основание для отсрочки: какие ключевые условия
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Следует учесть нюансы при оформлении документа
Может ли мужчина оформить отсрочку от призыва или уволиться с военной службы, если его жена имеет инвалидность. Ответ зависит от того, о чем идет речь — отсрочка или увольнение, ведь в каждом случае действуют свои условия.
Адвокат Дарья Тарасенко подробно объяснила, когда военнообязанные украинцы могут получить отсрочку или уволиться со службы по семейным обстоятельствам.
Если жена имеет I или II группу инвалидности, отсрочку от призыва можно оформить. Для III группы следует дополнительно учитывать причину инвалидности.
В частности, отсрочка возможна, если инвалидность супруги связана с онкологическим заболеванием, отсутствием конечности (конечностей), кисти руки (кистей рук), стопы ноги (стоп ног) или одного из четных органов. Также учитываются случаи, когда у жены есть онкология, психическое расстройство, церебральный паралич или другой паралитический синдром. В таких обстоятельствах можно оформить отсрочку.
Другие правила действуют, если мужчина уже проходит военную службу и хочет уволиться. При I или II группе инвалидности супруги увольнение возможно, если она нуждается в постоянном постороннем уходе. Для III группы также учитывается причина инвалидности и наличие указанных заболеваний или состояний.
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