Жена с инвалидностью – не всегда основание для отсрочки: какие ключевые условия

Следует учесть нюансы при оформлении документа

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Может ли мужчина оформить отсрочку от призыва или уволиться с военной службы, если его жена имеет инвалидность. Ответ зависит от того, о чем идет речь — отсрочка или увольнение, ведь в каждом случае действуют свои условия.

Адвокат Дарья Тарасенко подробно объяснила, когда военнообязанные украинцы могут получить отсрочку или уволиться со службы по семейным обстоятельствам.

Если жена имеет I или II группу инвалидности, отсрочку от призыва можно оформить. Для III группы следует дополнительно учитывать причину инвалидности.

Инвалидность супруги может дать мужу отсрочку от мобилизации, но не во всех случаях. Фото: Telegram адвоката Дарьи Тарасенко

В частности, отсрочка возможна, если инвалидность супруги связана с онкологическим заболеванием, отсутствием конечности (конечностей), кисти руки (кистей рук), стопы ноги (стоп ног) или одного из четных органов. Также учитываются случаи, когда у жены есть онкология, психическое расстройство, церебральный паралич или другой паралитический синдром. В таких обстоятельствах можно оформить отсрочку.

Адвокат назвала случаи, когда муж имеет право на отсрочку в случае инвалидности жены. Фото: Telegram адвоката Дарьи Тарасенко

Другие правила действуют, если мужчина уже проходит военную службу и хочет уволиться. При I или II группе инвалидности супруги увольнение возможно, если она нуждается в постоянном постороннем уходе. Для III группы также учитывается причина инвалидности и наличие указанных заболеваний или состояний.

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