Тільки одна дає "ті самі" сирні нитки: де краща дешева моцарела — в "АТБ" чи "Сільпо"

Тягучий сир чи рум’яна скоринка — в одній з моцарел є хімічний "помічник"

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Дешевша моцарела не обов’язково означає гірший результат у страві. "Телеграф" порівняв сир "Своя лінія" з "АТБ" та "Премія" із "Сільпо" і з’ясував, який із них краще підходить для піци.

Справжня моцарела для запікання не має виділяти рідину, має утворювати сирні нитки та ідеально плавитись. Для цього використовують моцарелу в брусках або ж по іншому — чеддеризовану. У "Сільпо" такий сир є у марки "Премія", а в "АТБ" під брендом "Своя лінія". Та попри однакову назву продукту та начебто схожі показники у 45% жиру, тести показали суттєву відмінність між двома товарами.

Як виглядає моцарела з "Сільпо" та "АТБ"

Моцарела має бути щільною, без отворів і цьому відповідають обидва сири. При натиранні, моцарела від "Премії" була більш м'якою та грудкувалась. Сир "Своя лінія" був більш сухим, легше натирався та був більш схожим на звичайний твердий.

Моцарела ТМ "Премія" від "Сільпо"/ Фото: "Телеграф"

Моцарела ТМ "Своя лінія" від "АТБ"/ Фото тут і далі: "Телеграф"

Що всередині: аналізуємо склад

Йодотест показав несподіваний результат. Його використовують для найпростішого визначення крохмалю в сирах — одна крапля на сир, і якщо він посинів — зі складом не чисто. Моцарела від "Сільпо" синьою не стала, та набула бурого кольору.

Результат тесту на крохмаль моцарели "Премія" (ліворуч і крупним планом) і від "Своя лінія"

Та поки на сполох бити не варто. В складі є емульгуюча сіль та емульгатори, які зазвичай покращують якість плавлення та текстуру самого сиру після нагрівання, не даючи йому швидко висихати. Вони змінюють кислотність продукту, що потенційно може впливати якраз на появу бурого кольору. У складі моцарели власної марки "АТБ" їх немає.

Склад моцарели "Премія" з "Сільпо"

Склад моцарели "Своя лінія" з "АТБ"

Що ж краще взяти на піцу

Спойлер — емульгатори спрацювали. "Телеграф" нагрів натертий сир однієї ваги протягом 5 хвилин при 200 градусах і результат показав — обидва сири плавляться дуже гарно. Проте "Своя лінія" дає красиву рум'яну скоринку, тоді як "Премія" — ті самі сирні нитки.

Моцарела з "АТБ" почала сухішати та запікатися кіркою

Сирна нитка моцарели з "Сільпо"

Що за ціною та чи варто купувати таку моцарелу

При однаковій вазі та жирності моцарела з "АТБ" значно дешевша — 75,4 грн за 180 грамів проти 109 грн за моцарелу з "Сільпо". Водночас на "Премію" часто акції, і "Телеграф" взяв брусок за 79,9 грн.

Якщо оцінювати саме "моцарельність" сиру та його використання для піци, продукт з "Сільпо" виглядає краще, а якщо і ціна вигідна, то можна брати. Водночас моцарела з "АТБ" теж смачна, от тільки менш фотогенічна.

Раніше "Телеграф" розбирався, що всередині дешевих пельменів із супермаркетів, яку олію краще використовувати та чи вона не вся однакова на прилавках та який твердий сир краще себе показує.