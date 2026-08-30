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Купили найдешевшу локшину швидкого приготування в "АТБ" та "Сільпо": яка з них виявилася їстівною

Автор
Валерія Куценко
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Локшина "Своя лінія" та "Премія": що показало чесне порівняння
Локшина "Своя лінія" та "Премія": що показало чесне порівняння. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Чи можна знайти їстівну вермішель швидкого приготування за 11–15 гривень? Ми вирішили це перевірити на практиці.

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Локшина швидкого приготування — далеко не найкорисніший, але один з найпопулярніших продуктів, адже це бюджетна, швидка та смачна їжа, яку до того ж можна довго зберігати про запас.

Але з чого роблять найдешевші варіанти такої вермішелі та яка смачніша? Для цього "Телеграф" придбав такі в найбільших мережах України — "АТБ" і "Сільпо" — і порівняв їх.

Ми взяли вермішель "Своя лінія" з "АТБ" за 13,8 грн та "Премія" з "Сільпо" за 10,99 по акції (повна ціна 15,49 грн). Обидві мають вагу близько 60 г та смак гострої курки.

Локшина швидкого приготування Своя лінія АТБ та Премія Сільпо
Локшина швидкого приготування "Своя лінія" з "АТБ" та "Премія" з "Сільпо"

Почнемо порівняння зі складу. Як багато хто може розуміти, чекати хорошого складу в дешевій локшині швидкого приготування — не варто, адже там завжди присутні підсилювачі смаку, стабілізатори тощо. Але різниця між цими двома все ж є. Для локшини "Премія" використовується соняшникова високоолеїнова олія, у той час як для "АТБ" її роблять з сумішшю олій, серед яких і пальмова. Також у "Премії" більший набір овочів у складі приправи, тому за інгредієнтами перемога за вермішеллю з "Сільпо".

Але! Продукт з "АТБ" перемагає за КБЖВ, адже в ньому менше жиру, калорій та солі.

Локшина швидкого приготування Своя лінія АТБ та Премія Сільпо, склад і калорійність, з чого роблять
Склад дешевої локшини швидкого приготування (зліва "Премія" з "Сільпо", справа "Своя лінія" з "АТБ")

Тест на реальну вагу показав перемогу вермішелі "Премія" з "Сільпо", до того ж виявилося, що приправа там виглядає значно краще, у той час як у продукті з "АТБ" крім зелені не видно ніяких шматочків.

Виявилося, що в обох локшин реальна вага продукту відрізняється від заявленої
Локшина швидкого приготування Своя лінія АТБ та Премія Сільпо приправа
Приправа до дешевої локшини швидкого приготування (зліва "Премія", справа "Своя лінія")

Крім того, вермішель з "АТБ" має більш жовтий колір та гірше набухає у воді — через заявлені 5 хвилин вермішель місцями досі була тверда, у той час як її суперниця з "Сільпо" повністю приготувалася.

Локшина швидкого приготування Своя лінія АТБ та Премія Сільпо
Вермішелі після 5 хвилин в однаковій кількості окропу

Через 15 хвилин локшина з "АТБ" нарешті достатньо розм'якла, у той час як вермішель з "Сільпо" на той час взяла вже забагато води, але продовжувала тримати форму і не рватися.

Локшина швидкого приготування Своя лінія АТБ та Премія Сільпо
Вермішелі після 15 хвилин в окропі
Локшина швидкого приготування Своя лінія АТБ та Премія Сільпо
Готова локшина з "Сільпо" (зліва) і "АТБ" (праворуч)

Щодо смаку — обидві локшини занадто солоні і не відповідають заявленому смаку гострої курки. Вермішель "Своя лінія" трохи гостра, у той час як "Премія" взагалі ні, хоча всипано було весь вміст пакетиків зі спеціями.

Вердикт. Жодну з локшин я б не назвала задовільною, але з двох обрала б вермішель з "АТБ" — за меншу схильність до розбухання, більшу гостроту, меншу солоність та калорійність.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, з чого роблять найдешевші крабові палички — крабами в них і не пахне.

Теги:
#Продукти #Сільпо #Локшина #АТБ #Перевірка продуктів