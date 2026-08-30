Купили найдешевшу локшину швидкого приготування в "АТБ" та "Сільпо": яка з них виявилася їстівною

Чи можна знайти їстівну вермішель швидкого приготування за 11–15 гривень? Ми вирішили це перевірити на практиці.

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Локшина швидкого приготування — далеко не найкорисніший, але один з найпопулярніших продуктів, адже це бюджетна, швидка та смачна їжа, яку до того ж можна довго зберігати про запас.

Але з чого роблять найдешевші варіанти такої вермішелі та яка смачніша? Для цього "Телеграф" придбав такі в найбільших мережах України — "АТБ" і "Сільпо" — і порівняв їх.

Ми взяли вермішель "Своя лінія" з "АТБ" за 13,8 грн та "Премія" з "Сільпо" за 10,99 по акції (повна ціна 15,49 грн). Обидві мають вагу близько 60 г та смак гострої курки.

Локшина швидкого приготування "Своя лінія" з "АТБ" та "Премія" з "Сільпо"

Почнемо порівняння зі складу. Як багато хто може розуміти, чекати хорошого складу в дешевій локшині швидкого приготування — не варто, адже там завжди присутні підсилювачі смаку, стабілізатори тощо. Але різниця між цими двома все ж є. Для локшини "Премія" використовується соняшникова високоолеїнова олія, у той час як для "АТБ" її роблять з сумішшю олій, серед яких і пальмова. Також у "Премії" більший набір овочів у складі приправи, тому за інгредієнтами перемога за вермішеллю з "Сільпо".

Але! Продукт з "АТБ" перемагає за КБЖВ, адже в ньому менше жиру, калорій та солі.

Склад дешевої локшини швидкого приготування (зліва "Премія" з "Сільпо", справа "Своя лінія" з "АТБ")

Тест на реальну вагу показав перемогу вермішелі "Премія" з "Сільпо", до того ж виявилося, що приправа там виглядає значно краще, у той час як у продукті з "АТБ" крім зелені не видно ніяких шматочків.

Виявилося, що в обох локшин реальна вага продукту відрізняється від заявленої

Приправа до дешевої локшини швидкого приготування (зліва "Премія", справа "Своя лінія")

Крім того, вермішель з "АТБ" має більш жовтий колір та гірше набухає у воді — через заявлені 5 хвилин вермішель місцями досі була тверда, у той час як її суперниця з "Сільпо" повністю приготувалася.

Вермішелі після 5 хвилин в однаковій кількості окропу

Через 15 хвилин локшина з "АТБ" нарешті достатньо розм'якла, у той час як вермішель з "Сільпо" на той час взяла вже забагато води, але продовжувала тримати форму і не рватися.

Вермішелі після 15 хвилин в окропі

Готова локшина з "Сільпо" (зліва) і "АТБ" (праворуч)

Щодо смаку — обидві локшини занадто солоні і не відповідають заявленому смаку гострої курки. Вермішель "Своя лінія" трохи гостра, у той час як "Премія" взагалі ні, хоча всипано було весь вміст пакетиків зі спеціями.

Вердикт. Жодну з локшин я б не назвала задовільною, але з двох обрала б вермішель з "АТБ" — за меншу схильність до розбухання, більшу гостроту, меншу солоність та калорійність.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, з чого роблять найдешевші крабові палички — крабами в них і не пахне.